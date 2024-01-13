雪が降る中、傘を差して横断歩道を渡る人たち＝東京都新宿区で2024年1月13日午後5時45分、前田梨里子撮影

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　気象庁は13日、東京都心で初雪が観測されたと発表した。東日本の上空に寒気が流れ込んだといい、午後5時20分ごろ、港区の気象庁本庁舎で確認された。平年より10日遅く、昨年より11日早い。