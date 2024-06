東京・名古屋・大阪の3都市にて開催された、全国のケーブルテレビおよびBSで放送中のディズニー・チャンネルは、ディズニー・チャンネル開局20周年を記念したリアルイベント「マジカル・ワールド・オブ・ディズニー・チャンネル」

20周年のキーアートをイメージした星空の空間に、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」のスペシャル・スタチューが設置されるほか、大好きなキャラクターたちとディズニー・チャンネルに出演できる「マジカル・スタジオ」など、お楽しみ企画が満載のリアルイベントです。

そんな「マジカル・ワールド・オブ・ディズニー・チャンネル」が、東京・新宿会場、石川・金沢会場にて追加開催されることが決定しました☆

マジカル・ワールド・オブ・ディズニー・チャンネル

開催概要:

東京・新宿・開催期間:2024年8月1日(木)〜8 月4日(日)・会場:LUMINE 0 NEWoMan 新宿店 5F(東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目 24 番 55 号 NEWoMan Shinjuku 5F)・開催時間:10時〜・予約開始予定日:2024年7月1日(月)〜石川・開催日:2024年8月17日(土)・18日(日)・会場:金沢エムザ 8F 催事場 (石川県金沢市武蔵町 15-1)・開催時間:10時〜・予約開始予定日:2024年7月16日(火)〜※終了しました※東京・墨田区・開催日:2024年2月10日(土)・11日(日)・会場:東京ソラマチ 5F スペース634(東京都墨田区押上1丁目1−2)・開催時間:11時〜19時※終了しました※名古屋・開催日:2024年2月17日(土)・18日(日)・会場:メイカーズ ピア マップNO.11 メイカーズホール(愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-7-1)・開催時間:10時〜18時※終了しました※大阪・開催日:2024年3月2日(土)・3日(日)・会場:グランフロント大阪 うめきたSHIPホール(大阪市北区大深町4-1 うめきた広場)・開催時間:11時〜19時

東京・名古屋・大阪・石川の3都市4会場にて開催される、ディズニー・チャンネル開局20周年を記念したリアルイベント「マジカル・ワールド・オブ・ディズニー・チャンネル」

魔法のリモコンをもらって、夢の世界へと繋がるゲートを抜けるとそこにはテレビから飛び出してきた「ディズニー・チャンネルのワクワクする世界」が広がります。

20周年のキーアートをイメージした星空の空間には、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」のスペシャル・スタチューや、お馴染みの番組で活躍中のキャラクターたちのフォトロケーション「マジカル・フォトスポット」も登場。

また、20周年オリジナルソングに合わせてダンスを踊り、ディズニー・チャンネルに出演できる「マジカル・スタジオ」や、20年間の貴重なアイテムを大公開する「20周年ヒストリー」のほか、大好きなキャラクターを自由に描いて楽しめる「マジカル・アートでショー!」、20周年限定フレームの記念写真がもらえる「キミもスター!コーナー」など盛りだくさんのアクティビティが楽しめます!

さらに、クイズラリーに参加して「プレゼントコーナー」でオリジナルグッズがもらえるイベントも実施されます。

お子さんから大人まで、ディズニー・チャンネルが紡ぎ出す魅力的な世界を身近に感じることができるリアルイベントです☆

今回追加開催が決定した新宿、金川会場では、ディズニー・チャンネル作品のCDも会場限定先着購入者特典つきで販売予定。

さらに、2000年代のディズニー・チャンネル・スターズの名曲を収録した「Disney 2000s」プレイリストのフォトスポットも設置されます。

マジカル・フォトスポット

ディズニー・チャンネル20周年デザインの「ミッキーマウス」「ミニーマウス」のスペシャル・スタチューが登場!

魔法のリモコンを持った、夢のような世界が広がるフォトスポットになっています。

マジカル・スタジオ

20周年オリジナルソングの振付を覚えて踊って、大好きなキャラクターたちと一緒にディズニー・チャンネルに出演できる「マジカル・スタジオ」

「キム・ポッシブル」や「フィニアスとファーブ」などの人気キャラクターも☆

※整理券配布(先着順)

20周年ヒストリー

サイン入りポスターやヒストリーパネルなどが展示される「20周年ヒストリー」

20 年の歴史を感じられる、ここでしか見れない特別なアイテムを楽しむことができます。

マジカル・アートでショー!

みんなが作ったアートな作品を紹介する大人気番組のアートでショー!にその場で応募できるチャンス!

20周年の特別な空間で描く作品はいつもと違った雰囲気を楽しめます。

キミもスター!コーナー

記念撮影を楽しむことができる「キミもスター!コーナー」

ここでしか撮影できない20周年限定フレームの記念写真がプレゼントされます。

プレゼントコーナー

会場を回ってクイズに答えながらスタンプを集める「プレゼントコーナー」

スタンプを集めた方には、オリジナルグッズがプレゼントされます。

『ミラキュラス レディバグ&シャノワール』キャラクターショー

各会場、日曜日に『ミラキュラス レディバグ&シャノワール』を開催。

「レディバグ」と「シャノワール」がステージにやってきます!

特別枠「マジカル・ファンタイム」(東京・渋谷会場限定)

渋谷会場の特別枠イベントとして「マジカル・ファンタイム」を実施。

「フィニファン・フェス」と「ディセンダント・ナイト」会場の大スクリーンで音楽シーンを見ながら一緒に歌って盛り上がることができます!

※開催枠は公式サイトを確認ください

※一部体験内容が他の開催枠と異なります

ディズニー・チャンネルのワクワクする世界が広がる、特別なアクティビティが満載の開局20年記念リアルイベント。

「マジカル・ワールド・オブ・ディズニー・チャンネル」は、2024年2月10日(土)より順次、東京・名古屋・大阪にて開催です☆

