『ストレンジャー・シングス』ファンが「シーズン5でウィルを殺せ！」と脅迫。その理由とは

Netflixの大人気SFホラードラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のファンの間で、「シーズン5でウィル・バイヤーズを殺せ!」との声が上がっている。それは、なぜなのだろうか? 米CBRの記事をもとに解説する。

先日、撮影がスタートしたばかりのシーズン5の撮影セット画像が公開されたことを受け、番組のファンの間で「ウィルを劇中で殺してほしい」との声が高まっている。

THIS IS A CODE RED STRANGER THINGS 5 production has officially begun!!! pic.twitter.com/TFN07WVbRD

シーズン1よりウィル役を演じているノア・シュナップはユダヤ系アメリカ人で、昨年10月にイスラエルとパレスチナの間で戦争が勃発した際は、「両国の平和を求め、暴力よりも人道を選ぶ」とのスタンスを取り、その旨をSNSに投稿していた。

しかし、11月にノアがSNSに投稿されたイスラム嫌悪的な風刺動画に「いいね」していたことが明らかに。

さらにはInstagramのストーリーで「シニオズムはセクシー」「ハマスこそISIS(アイシス)」とプリントされたステッカーを手にした友人とノアが写っている動画を投稿し、物議を醸している。

Noah Schnapp publicly promotes stickers containing phrases “Zionism is Sexy” and “Hamas is Isis” via Instagram stories. pic.twitter.com/VZwl3Avn2G

- Pop Base (@PopBase) November 13, 2023