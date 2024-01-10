À¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¡¢WBC¡Ö¸»ÅÄ¤Î1¥ß¥ê¡×¤Î¿¿ÁêÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ä¤é¤«¤·¤¿¤Ê¤¢¤È¡×¡¡ÃæÂ¼¹äÌé¤â¼¡²óWBC¤Ø¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡©
¡¡À¾Éð¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬10Æü¡¢ÃæÂ¼¹äÌéÆâÌî¼ê¡Ê40¡Ë¤ÈÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÎ×¤ß¡¢ºò½Õ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½à·è¾¡¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¸»ÅÄ¤Î1¥ß¥ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡0¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó1»à¤Î¼éÈ÷¤ÇÊÑÂ§Åª¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆóÅð¤ò»î¤ß¤¿°ìÎÝÁö¼Ô¤òÎäÀÅ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¡¢»°¿¶Ê»»¦¤Ë¡£°ìÅÙ¤Ï¥»¡¼¥Õ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤ÇÊ¤¤ë¹¥¥×¥ì¡¼¤Ç¸å¤ÎµÕÅ¾·à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¾å¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö»°ÆÑ¤Î1¥ß¥ê¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¸»ÅÄ¤Î1¥ß¥ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦¼ê¾®»Ø¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¸«¤»¤¿¹¥¼é¤ÏÂç²ñ¸å¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡Ö¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢¥»¡¼¥Õ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈË½Ïª¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¤¢¤ó¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢Ê¬¤±Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤é¤«¤·¤¿¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Áö¼Ô¤¬º¸È¾¿È¤òÉâ¤«¤·¤Æ¸ò¤ï¤½¤¦¤È¤·¤¿ÊÑÂ§Åª¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤Î½é¤á¤Æ¡£ÆüËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶Ã¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï¡¢¼¡²óWBC¤Ø¤ÎÄ©Àï¤â·Ç¤²¤¿¸»ÅÄ¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡ÖËè²óÃæÂ¼¤µ¤ó¤È½Ð¤è¤¦¤¼¡¢¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤â¡ÖÌµÍý¤Ã¤·¤ç¡£¤Ç¤â¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ï½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¡¢Ìó600¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£