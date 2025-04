2019年にディズニープラスで配信されるや世界中で“完璧な『スター・ウォーズ』”と大絶賛された、『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』の5年後を舞台に、孤高の賞金稼ぎ“マンダロリアン”と強いフォースを秘めた子ども“グローグー”の冒険を描く実写オリジナルドラマシリーズ『マンダロリアン』

そんな2人の新たな物語を描く「スター・ウォーズ」最新映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』が2026年5月22日より日米同時公開されることが決定しました!

映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』

公開日:2026年5月22日(金)日米同時公開

原題:『The Mandalorian and Grogu』

監督:ジョン・ファブロー

制作:キャスリーン・ケネディ、デイヴ・フィローニ

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

『マンダロリアン』は、「スター・ウォーズ」シリーズを代表する“ジェダイ”である若き日のルーク・スカイウォーカーやアソーカ・タノなどが登場し、正史とつながりがある人気シリーズ。

同作は「スター・ウォーズ」の創造主であるジョージ・ルーカスさんが撮影現場に訪れグローグーを抱っこしたり、製作に関わるデイヴ・フィローニさんにアドバイスを送ったりと、「スター・ウォーズ」シリーズを愛する製作陣が、「ジョージ・ルーカスがもし今続編を作るとしたら」という発想を元にリスペクトを込めて作られた作品です。

そうして丁寧に作り上げられた『マンダロリアン』シリーズは、ディズニープラスで3シーズン配信されるや世界中の「スター・ウォーズ」ファンの心を鷲掴みにし、全世界に圧倒的な興奮と感動を与えています。

一流の戦闘技能を持つ部族“マンダロリアン”に属し、仲間も家族も失った孤高の賞金稼ぎマンドーが、強力なフォースを秘めた特別な子どもグローグーと出会う冒険の物語を描き、「スター・ウォーズ」の世界を広げてきました。

今回、2025年4月18日より3日間にわたり幕張メッセにて開催されている「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」にて【邦題】【日本公開日】【日本語ロゴ】が解禁!

邦題は【『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』、公開日は2026年5月22日(金)日米同時公開となりました!

最新映画映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』は、『マンダロリアン』シリーズのシーズン1から製作総指揮を務めてきたジョン・ファブローさんが監督を務め、製作はジョージ・ルーカスからの信頼が厚く、ルーカスフィルムの最高クリエイティブ責任者(チーフ・クリエイティブ・オフィサー)であるデイヴ・フィローニさんが務めます。

ファンから絶賛された『マンダロリアン』シリーズを牽引してきた2人による最強タッグが映画作品でも実現することとなりました。

ジョン・ファブローさんは『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』を10歳の頃に映画館で見て、人生を変えるほど大きな衝撃を受けたという生粋の「スター・ウォーズ」ファンであり、世界中のスター・ウォーズファンからも信頼が厚い人物。

ジョン・ファブローさんは本作について

私はジョージ・ルーカスが創造した豊かな世界を舞台にした物語を語ることが大好きです。

マンダロリアンとグローグーの物語を映画として描けることは、とてもワクワクしています。

と、製作への意気込みを語っています。

そして、本作のデイヴ・フィローニさんと共に製作を務めるルーカスフィルムの社長キャスリーン・ケネディさんは

ジョン・ファブローとデイヴ・フィローニは、マンドーとグローグーという愛すべきキャラクターを『スター・ウォーズ』の世界に登場させてくれました。

この作品は映画館で見るべき壮大な映画になると確信しています

と明かしました。

『マンダロリアン』シリーズを手掛けてきた製作陣による「スター・ウォーズ」最新映画だが、一体どんな物語になるのか続報に期待が高まります!

完璧な「スター・ウォーズ」の世界観は広がり続け、「スター・ウォーズ」の新たなる歴史が今幕を開ける。

「スター・ウォーズ」最新映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』は2026年5月22日(金)日米同時公開です☆

