¥ì¥¢¥ë¡¡¥¨¥à¥Ð¥Ú³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Îà²ðÆþá·Ù²ü¤«¡¡£²Ç¯Á°¤Ï£Ð£Ó£Ç»ÄÎ±ÀâÆÀ
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½£Æ£×¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Îà²ðÆþá¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç£Ð£Ó£Ç¤È¤Î·ÀÌó¤òËþÎ»¤¹¤ë¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£²Æ¤Î£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÆþ¤ê¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢£Ð£Ó£Ç»ÄÎ±¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥µ¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¡×¤Ï¡Ö¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Ï¡¢¸½ºß¤Î½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤È£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î´Ö¤ÇºÆ¤ÓÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð£²£°£²£²Ç¯¤ÎºÆ¸½¤â¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡££²£°£²£±¡½£²£²Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÆþ¤ê¤ò³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Ï£Ð£Ó£Ç¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢»ÄÎ±¤òÀâÆÀ¤µ¤ì¤¿¤ÈÅö»þÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢£Ð£Ó£Ç¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤Î°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É´ó¤ê¤ÎÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢º£ÅÙ¤³¤½¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬¡¢¥Þ¥¯¥í¥ó¤Ë¤â¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¤âÍ¶ÏÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£àÎò»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¯¥é¥Öá¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£º£²ó¤â¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ËàÀ¯¼£Åª°µÎÏá¤Ï¤«¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£