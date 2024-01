大ヒットゲームを実写化したHBOのドラマシリーズ「THE LAST OF US」のシーズン2で重要な役割を果たすキャラクター、アビー役が『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』『ショート・ターム』などに出演するケイトリン・デヴァーに決定したことが、ゲームを開発する Naughty Dog(ノーティードッグ)の公式Xなどで発表された。

「THE LAST OF US」は、謎の菌類による感染症によって文明が崩れ去ったアメリカを舞台に、心に傷を負った運び屋・ジョエル(ペドロ・パスカル)と少女・エリー(ベラ・ラムジー)の旅を描くサバイバルアクション。ケイトリンが演じるアビーは、原作ゲームの続編「The Last Of Us Part II」でも重要な役割を果たすキャラクターで、キャスティングが注目されていた。

EW.comによると、HBOは、アビーのキャラクターについて「優秀な兵士であり、愛した人々の復讐を果たそうとするなかで、その白と黒しかなかった世界観が覆されていく」と説明。またケイトリンの起用について、ドラマのクリエイターを務めるニール・ドラックマンとクレイグ・メイジンは、「シーズン2におけるキャスティングプロセスは、シーズン1と同じで、原作キャラクターの魂を体現することができる一流の俳優を探すことです。才能こそが最も重要であり、ケイトリンのような一流のパフォーマーが、ペドロやベラ、そして我々のファミリーに加わってくれることに興奮しています」と声明で述べている。(編集部・入倉功一)