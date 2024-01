『The Last of Us』クリエイティブ・アーツ・エミー賞で8冠の快挙！

人気ビデオゲームをドラマ化した米HBOのドラマ『The Last of Us』が、第75回クリエイティブ・アーツ・エミー賞で8冠に輝く快挙を成し遂げた。



1月6日(土)に発表されたクリエイティブ・アーツ・エミー賞はメインとなるプライムタイム・エミー賞の前哨戦となり、米TV番組の製作・技術面に関わった人々を称える賞。『The Last of Us』は音響編集賞と特殊効果賞、特殊メイクアップ賞、編集賞、メイン・タイトルデザイン賞、音響賞のほか、ビル役を演じたニック・オファーマンとライリー役のストーム・リードがゲスト俳優賞に輝いた。

8冠を手にした『The Last of Us』に続き、同じくHBO製作による『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』、米FXの『一流シェフのファミリーレストラン』、Netflixの『ウェンズデー』がそれぞれ4部門を受賞。さらに、Netflixのミニシリーズ『BEEF/ビーフ 〜逆上〜』、『マーベラス ミセス メイゼル』シーズン5が3部門に輝いた。

『The Last of Us』は、クリエイティブ・アーツ・エミー賞と1月15日(月)に開催されるプライムタイム・エミー賞を合わせて24部門で候補になっており、主要部門ではドラマ部門作品賞、ペドロ・パスカルが主演男優賞、ベラ・ラムジーが主演女優賞にノミネート。27部門で最多ノミネートの『メディア王 〜華麗なる一族〜』に続いている。

以前にクリエイターのクレイグ・メイジンは、「シリーズは最終的に3シーズンか5シーズンで終わる可能性もありますが、4シーズンが適切な数のように思えます」と答え、4シーズンにわたって製作される可能性を示唆していた。

また、現地時間1月9日には、『The Last of Us』シーズン2にケイトリン・デヴァー(『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』)が参加することが発表された。

