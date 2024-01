写真家ナン・ゴールディンの人生を記し、2022年のヴェネツィア国際映画祭最高賞(金獅子賞)を受賞したローラ・ポイトラス監督によるドキュメンタリー映画『ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED(英題)』が、邦題を『美と殺戮のすべて』として、3月29日全国公開されることが決定した。併せて、本ビジュアル、場面写真も解禁された。

【写真】写真家ナン・ゴールディンはなぜ戦わなければならなかったのか―彼女の道のりが明かされる 映画『美と殺戮のすべて』場面写真ギャラリー

1970年代から80年代のドラッグカルチャー、ゲイサブカルチャー、ポストパンク/ニューウェーブシーン…当時過激とも言われた題材を撮影、その才能を高く評価され一躍時代の寵児となった写真家ナン・ゴールディン。2023年には、イギリスの現代美術雑誌ArtReviewが発表するアート界で最も影響力のある人物の1位に選出されるなど今日に至るまで世界にインパクトを与え続けている。

2018年3月10日のその日、ゴールディンは多くの仲間たちと共にニューヨークのメトロポリタン美術館を訪れていた。自身の作品の展示が行われるからでも、同館の展示作品を鑑賞しにやってきたわけでもない。目的の場所は「サックラー・ウィング」。製薬会社を営む大富豪が多額の寄付をしたことでその名を冠された展示スペースだ。到着した彼女たちは、ほどなくして「オキシコンチン」という鎮痛剤のラベルが貼られた薬品の容器を一斉に放り始めた。「サックラー家は人殺しの一族だ!」と口々に声を上げながら…。

「オキシコンチン」それは「オピオイド鎮痛薬」の一種であり、全米で50万人以上が死亡する原因になったとされる“合法的な麻薬”だ。果たして彼女はなぜ、巨大な資本を相手に声を上げ戦うことを決意したのか。大切な人たちとの出会いと別れ、アーティストである前に一人の人間としてゴールディンが歩んできた道のりが今明かされる。

このたび解禁された本ビジュアルは、ナン・ゴールディンが1978年にロンドンで撮影したセルフ・ポートレイトを使用。ひっかき傷だらけの背中が生々しく、孤独感ややるせなさを漂わせながら、窓から入る光に希望が感じられる。「その愛が、その絶望が、世界を動かした」のキャッチコピーと相まって、ゴールディンが絶望を抱えながらアートの力で世界を変えようとする、切実で強い想いが伝わるデザインに仕上がっている。

映画『美と殺戮のすべて』は、3月29日全国公開。