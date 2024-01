類稀なる歌唱力と圧倒的なステージパフォーマンスで「ボヘミアン・ラプソディ」や「伝説のチャンピオン」など数々のヒット曲を生み出したクイーンのボーカリスト、フレディ・マーキュリー。

【動画】ドキュメンタリー映画『フレディ・マーキュリー』60秒予告映像

バンドメンバーや関係者の証言でフレディ・マーキュリーの本当の姿を見つめる、イギリスのドキュメンタリー『フレディ・マーキュリー The Show Must Go On』が2月16日より、東京の新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、池袋シネマ・ロサ、アップリンク吉祥寺ほか全国で順次公開される。

昨年、デビュー50周年を迎えたクイーン。年末には「クイーン+アダム・ランバート」として大みそか恒例の『第74回NHK紅白歌合戦』に特別企画で出演し、多くのファンを魅了した。また年明け2月には4年ぶりとなる日本公演史上最大級となる4都市5公演のドームツアーが控えている。

そんなクイーンを世界的なバンドへと押し上げたのが、フレディ・マーキュリーだ。1946年にタンザニア・ザンジバル島で生まれたフレディ(本名:ファルーク・バルサラ)は、1971年にバンド「スマイル」に加入していたギタリストのブライアン・メイとドラマーのロジャー・テイラー、オーディションによって選ばれたベーシストのジョン・ディーコンら4人で「クイーン」を結成。数々のヒット曲を生み出し、世界中のファンを魅了していく。1991年、病によってフレディが亡くなった後も、彼の音楽は世界中で愛され続け、伝説のロックスターとして永遠に語り継がれている。

映画化もされた名曲「ボヘミアン・ラプソディ」の誕生秘話に隠された、彼の知られざる苦悩。常に完璧を追い求め、名曲を世に送り続けたフレディ・マーキュリーの本当の姿とはいったいどのような人物であったのか?

今回解禁された60秒本予告では、自身が作り上げた“フレディ・マーキュリー”というエンターテイナー像を演じることで夢を叶え、1991年に病によって亡くなるまでのフレディ・マーキュリーの知られざる一面、そしてフレディを苦しめた死の真相が垣間見られる内容になっている。