¹ñËÉÉô¡¢¹ñ²Èµé·ÙÊó¤ÎÉ½µ¥ß¥¹¤ò¼Õºá ±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤ÈÉ½µ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ¹ñ¤¬È¯¼Í¤·¤¿±ÒÀ±¤¬ÂæÏÑÆîÉô¤Î¾å¶õ¤òÄÌ²á¤·¤¿¤È¤Î¹ñ²Èµé·ÙÊó¡ÊËÉ¶õ·ÙÊó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñËÉÉô¡Ê¹ñËÉ¾Ê¡Ë¤Ï9Æü¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤é¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖMissile¡Ê¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ë¡×¤ÎÉ½µ¤Ï¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
Æ±Éô¤¬È¯É½¤·¤¿ÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ï9Æü¸á¸å3»þ3Ê¬¤´¤í¡¢»ÍÀî¾Ê¤ÎÀ¾¾»±ÒÀ±È¯¼Í¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é±ÒÀ±¤òÅëºÜ¤·¤¿±¿ÈÂ¥í¥±¥Ã¥È¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¡£¹âÅÙ¤ÏÂçµ¤·÷³°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±Éô¤ÏÆ±17Ê¬¤´¤í¡¢·ÙÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
·ÙÊó¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ë°ìÀÆ¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤È±Ñ¸ì¤¬Ê»µ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Éô¤Ï±Ñ¸ì¤ÎÉ½µ¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤¢¤ë¸µ¡¹¤ÎÊ¸ÌÌ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢¦èñÁíÅý¡Ö¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¡× È¯Îá»þ¤Ï¹âÍº¤ÇÁªµó³èÆ°
·ÙÊóÈ¯É½»þ¡¢èñ±ÑÊ¸¡Ê¤µ¤¤¤¨¤¤¤Ö¤ó¡ËÁíÅý¤ÏÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤Ç¡¢º£½µËö¤Ë¹µ¤¨¤¿Î©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡ËÁª¤ÎÍ¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¸õÊä¼Ô¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£èñ»á¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é·ÙÊó²»¤¬°ìÀÆ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£èñ»á¤Ï·ÙÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ÒÀ±¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÂ³¤±¤¿¡£
¢¦¹ñÌ±ÅÞ¡¦¼ë¼çÀÊ¡Ö±ÒÀ±¤Ç¤ÎÈ¯Îá¡¢¹ñËÉÉô¤ÈÌ±¿ÊÅÞ¤ÏÀâÌÀ¤ò¡×
ºÇÂçÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤Î¼ëÎ©ÎÑ¡Ê¤·¤å¤ê¤Ä¤ê¤ó¡ËÅÞ¼çÀÊ¡ÊÅÞ¼ó¡Ë¤Ï·ÙÊóÈ¯É½¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢±ÒÀ±È¯¼Í¤Ç¤â¹ñ²Èµé·ÙÊó¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤È¤Ï½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â±ÒÀ±¤Ï²¿ÅÙ¤âÈ¯¼Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤Ê¤¼º£²ó¤Ï¹ñ²Èµé·ÙÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñËÉÉô¤äÌ±¿ÊÅÞ¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊÞâ³®æÆ¡¢ÎÓ¹ªû±¡¢郝Àã¶ª¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë