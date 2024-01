『私立探偵マグナム』を映画化したい！主演のジェイ・ヘルナンデスが明かす

常夏のハワイを舞台にした人気アクションドラマ『私立探偵マグナム』は、本国アメリカでは1月3日(水)にシーズン5をもって終了した。しかし、主演のジェイ・ヘルナンデスは、早くも「映画のアイデアがある」と将来的な計画を明かしている。

ファンとのやり取りで願望を明かす

X(旧Twitter)でファンが発信した、「米NBCが『私立探偵マグナム』をシーズン6へ更新しないなら、少なくともジェイ・ヘルナンデスに映画版を監督させて、全キャラクターの未解決の物語を締めくくることができたら最高だったと思う」とのメッセージにジェイが反応。「実は単独映画のアイデアを温めていて、まだ可能性はあると思う。正直に言えば、番組の終わり方が気に入らなかったんだ」とリプライしている。

「番組の終わり方が気に入らなかった」とのジェイの発言は、シリーズのキャンセルが決定する前にファイナルとなったシーズン5が製作されたため、自分が望むような結末を迎えられなかったことを意味していると思われる。

dedication. I know I've been inactive on this platform for reasons you're well aware of but I hope this space of positivity persists even if the show does not. Keep being kind and always curious. To health, happiness and gratitude in 2024. - Jay Hernandez (@jay_hernandez) January 4, 2024

なお、ショーランナーのエリック・グッゲンハイムは、番組終了を考えてシーズン5を製作したわけではなかったものの、シリーズフィナーレとして支障はないとの自信を見せ、「追加撮影や再編集も行わないつもり」だと語っていた。しかし、ジェイの意見は少し違ったようだ。ジェイは、エンディングに対して少しばかり不満を覗かせたが、「そうは言っても、『私立探偵マグナム』のファンに“いつも僕たちを応援してくれてありがとう!”と伝えたい。君たちは本当に最高だよ。みんなの献身に身が引き締まる思いだ」と続け、ファンに感謝を伝えた。

シーズン4&5の計2話でエピソード監督を務めていたジェイは、「監督業は長年の夢だったから、機会を与えてくれた番組に感謝している。僕が監督したエピソードを楽しんでくれて嬉しいよ」ともコメント。また、「この番組が、時にクレイジーな世界を変えてくれました」とのファンの言葉には、「実のところ、それは番組の視聴者である君たちが僕に教えてくれたことなんだ。僕は簡単には満足しないし、常にもっと良くしたいと思っているからプロセスに対してすごく厳しくなっていた。だけど一歩引いてみて、みんなにとって番組がどれほど意味を持っているのかを知ることができて教訓になったよ。ありがとう」と返答していた。

Thank you, Directing has been a long time dream and I have this show to thank for the opportunity. Glad you enjoyed my eps. - Jay Hernandez (@jay_hernandez) January 4, 2024

That is actually something the show and you(the audience) have taught me. I would be really hard on the process, never being satisfied and always wanting it to be better. Taking a step back and seeing how much the show meant to you guys was a lesson for me. Thank you 4that. - Jay Hernandez (@jay_hernandez) January 4, 2024

いつの日かファンとジェイが望むように、『私立探偵マグナム』の映画版が実現することを期待したい。

『私立探偵マグナム』シーズン1〜3はHuluにて配信中。シーズン4はアクションチャンネルにて1月27日(土)12:30より一挙放送となる。(海外ドラマNAVI)

