デヴィッド・テナント、英国アカデミー賞授賞式の司会に決定！

『ドクター・フー』や『グッド・オーメンズ』などで知られる人気俳優デヴィッド・テナントが2月18日にロンドンで行われる英国アカデミー賞授賞式の司会に決定したとThe Hollywood Reporterが伝えている。



2月18日にロンドンのサウスバンク・センター内にあるロイヤル・フェスティバル・ホールにて開催される英国アカデミー賞授賞式(BAFTA)。英国エンターテイメント業界で最も権威ある授賞式の司会をデヴィッド・テナントが務めることが決定。スコットランド出身のデヴィッドにとってこれは初めてのことだ。

Surprise! Your host for the #EEBAFTAs 2024 is the incredible... David Tennant

We can't wait to celebrate an amazing year of film with him on Sunday 18 February. pic.twitter.com/DcquOyxZwj

- BAFTA (@BAFTA) January 5, 2024