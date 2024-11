ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ゆったりとリラックスして着れる、ディズニーデザイン「ボーダーチュニック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ボーダーチュニック」

© Disney

価格:4,290円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

素材:<カットソー>ポリエステル90%、ポリウレタン10%(起毛スムース)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

シックな色調で大人が着やすいチュニック。

長めの丈感で体型カバーにも貢献してくれます!

また、ひょっこり顔を出した風の胸元刺繍がとびきり可愛く、ふんわりと優しいタッチ感もうれしい☆

デザインは「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の2種類がラインナップされています。

ミッキーマウス

© Disney

白を基調とした「ミッキーマウス」デザインのチュニック。

シンプルなカラーなので、ボトムスを選びません◎

© Disney

胸元にはちょこんと顔を出した「ミッキーマウス」の刺繍が。

さりげなくて愛らしさ満点です!

ミニーマウス

© Disney

ネイビー×赤の配色使いが可愛い「ミニーマウス」デザインのチュニック。

赤のボーダーがアクセントになっていて大人っぽく、おしゃれに着こなせます☆

© Disney

胸元には顔をのぞかせている「ミニーマウス」の刺繍が施されています。

「ミニーマウス」のチャーミングな表情にほっこり!

<素材アップ>

それぞれ、肌触りなめらかな微起毛素材が使われています。

デザインはもちろん、着心地も抜群◎

1枚で様になるのでお出かけ準備もスムーズにできそう。

ゆったりとリラックスして着れる、ディズニーデザイン「ボーダーチュニック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

で販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 胸元にはミッキーとミニーの刺繍入り!ベルメゾン ディズニー「ボーダーチュニック」 appeared first on Dtimes.