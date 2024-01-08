¡Ø·º»ö¥¹¥¿¥¹¥­¡¼¡õ¥Ï¥Ã¥Á¡Ù¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥½¥¦¥ë¤¬80ºÐ¤Ç»àµî¡£ÁêËÀ¤¬ÄÉÅé

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Happy Christmas and a Merry New Year to you and yours!
Warner Bros. decided that Christmas would be the perfect time to release its version of how to keep peace in the world: MAGNUM FORCE premiered on this day 50 years ago. Peace, in the form of curbstone justice. I¡Çm not sure¡Ä
- David Soul (@DavidRSoul) December 25, 2023
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