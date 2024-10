ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ボリュームたっぷりでとびきり心地よい、ディズニーデザイン「あったかなめらかなふんわりわた入りキルトラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかなふんわりわた入りキルトラグ」ミッキーモチーフ

© Disney

サイズと価格:【約130×190】6,990円(税込)、【約190×190】9,990円(税込)、【約190×240】10,890円(税込)

品質:【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル80%、綿20%、【詰めもの】ポリエステル100%

ずれ防止バンド付き

床暖房・ホットカーペット対応

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

しっとりとしてふわふわ、これまでにない極上の肌触りが魅力のベルメゾンのファブリックシリーズ「メルトロ」

そんなメルトロ素材を使用したミッキーモチーフデザインのキルトラグ。

思わずゴロゴロとしたくなるなめらかなキルトの肌触りが堪能でき、寝転んでも歩いてもふかふかです!

© Disney

カラーは、フェミニンな雰囲気の「ピンク」に、

© Disney

ほっこりとあたたかみのある「ベージュ」、

© Disney

お部屋の中がパッと明るくなりそうな「アイボリー」、

© Disney

インテリアのオシャレなアクセントにもなる「ブルーグレー」の4色展開です。

どのカラーもインテリアに合わせやすく、ミッキーモチーフとドットの総柄デザインが可愛い☆

そして、お部屋の大きさやソファーの大きさに合わせて、3種類のサイズから選べるのもうれしいポイント◎

© Disney

<素材アップ>

メルトロ素材のなめらかふわふわの秘密は、一般品より糸を細くした極細マイクロファイバー繊維を使用していることです。

また中わた入りで、ボリュームもたっぷり!

© Disney

さらに、床暖房とホットカーペットに対応しているのも魅力的。

冬場になっても、ラグを敷き替えずに使うことができます。

© Disney

裏にはずれ防止のバンドも。

ホットカーペットなどと重ねたとき、ずれる心配がありません。

リビングに寝室、子供部屋など様々な場所で重宝しそう。

ボリュームたっぷりでとびきり心地よい、ディズニーデザイン「あったかなめらかなふんわりわた入りキルトラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

