今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、靴からピョコンと飛び出たミッキーモチーフが目をひく、ディズニーデザイン「ソックス2柄セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ソックス2柄セット」

© Disney

価格:1,090円(税込)

適応サイズ:23〜25cm

品質:綿、ポリエステル、ポリウレタン

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフのワンポイントが可愛いソックス。

無地とボーダーの2色セットで、トップライン後ろにミッキーモチーフの刺繍が施されています!

そして、スニーカーにはもちろん、サンダルやブーティに合わせても可愛い☆

デザインは「ブルー&ブラウンボーダー」と、「杢グレー&ネイビーボーダー」、「ブラック&ブラックボーダー」の3種類がラインナップします。

ミッキーモチーフ(ブルー&ブラウンボーダー)

© Disney

「ブルー&ブラウンボーダー」のソックス。

どちらもミッキーモチーフは落ち着きのあるシンプルなカラーを使用しています。

そして明るめのブルーに、シックな印象のブラウンボーダーと、2足とも雰囲気が異なるのも楽しい◎

ミッキーモチーフ(杢グレー&ネイビーボーダー)

© Disney

「杢グレー&ネイビーボーダー」のソックス。

杢グレーもネイビーボーダーも温かみのある大人っぽい色合いです。

さらにどのようなコーディネートにも合わせやすく、重宝しそう!

ミッキーモチーフ(ブラック&ブラックボーダー)

© Disney

「ブラック&ブラックボーダー」のソックス。

シーン問わず履きやすいブラックに、赤がアクセントのブラックボーダー。

どちらも使いやすく、大活躍すること間違いなしです☆

© Disney

長さもちょうど良く、スカートスタイルともパンツスタイルとも好相性!

© Disney

また、どのような靴と合わせてもミッキーモチーフが愛らしく飛び出ます。

© Disney

<素材アップ>

履きやすい素材感で、季節関係なく1年中大活躍しそう。

足元のかわいいアクセントに。

靴からピョコンと飛び出たミッキーモチーフが目をひく、ディズニーデザイン「ソックス2柄セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

