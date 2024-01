『メディア王』スピンオフは最悪のアイデア!?ローマン役キーラン・カルキンが語る

1月7日(日)に開催された第81回ゴールデン・グローブ賞受賞式にて、『メディア王 〜華麗なる一族〜』ローマン・ロイ役で見事にドラマ部門主演男優賞に輝いたキーラン・カルキン。『メディア王』のスピンオフについて自らの考えを明かした。



【関連記事】第81回ゴールデン・グローブ賞結果発表!【テレビシリーズ部門】

受賞スピーチでは、ドラマ部門主演男優賞で競っていた『The Last of Us』のペドロ・パスカルに対して「文句ないだろ。僕のものだ」とジョークで会場を沸かせたキーラン。

"Suck it, Pedro!"

Kieran Culkin jokingly roasts Pedro Pascal as he accepts the #GoldenGlobe for Best Actor in a TV Drama. pic.twitter.com/SoE6NzOIsG

- Variety (@Variety) January 8, 2024