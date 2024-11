ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、胸元と両袖口にプリントがあしらわれた、ディズニーデザイン「ユニセックスプルパーカ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ユニセックスプルパーカ」

価格:5,490円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

品質:<カットソー>綿100%(裏毛)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

胸元と両袖口にキャラクターのプリント柄を施したパーカ。

配色のひも使いもひと味違うニュアンスで、おしゃれなアクセントになっています!

また豊富なサイズ展開なのでお友達や、パートナーとのペアにもおすすめ。

全部で5種類のデザインがラインナップ。

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインのパーカ。

シックなカラーに赤のひもが目をひきます☆

また胸元にはロゴをオン。

両袖口にはそれぞれ表情違いの「ミッキーマウス」のお顔が。

目をくしゃっとさせて笑ったお顔は珍しく、可愛さ満点です!

ドナルドダック

「ドナルドダック」デザインのパーカ。

コーディネートしやすいグレーが基調で、胸元にはロゴや帽子がプリントされています☆

両袖には、さりげなく表情が異なる「ドナルドダック」のキュートな姿が。

左袖口の「ドナルドダック」はおすまし顔で!

グーフィー

「グーフィー」デザインのパーカ。

深めのグリーンが基調でカジュアルな雰囲気◎

そして胸元のぷっくりとした「REAL」のロゴがユニークで目をひきます。

それから両袖口の「グーフィー」のお顔もチャーミングで、右袖口の「グーフィー」はお口を開けて何かに驚いているようです。

くまのプーさん

「くまのプーさん」デザインのパーカ。

「くまのプーさん」デザインのパーカ。

ビビッドなオレンジ色が大人かわいい!

ハニーポットのプリントがワンポイントになっています。

両袖口には「くまのプーさん」の愛らしいお顔が。

正面を向いたり、横を向いたり、どちらの表情も素敵です☆

ベイマックス

「ベイマックス」デザインのパーカ。

白が基調なのでシンプルに着こなせそう!

赤のひもも「ベイマックス」らしくてファン心をくすぐります。

また左袖口には「ベイマックス」のお顔、右袖口には赤いパワードスーツを着用した「ベイマックス」のお顔がプリントされています。

<素材アップ>

身生地は秋口から快適な綿100%裏毛素材が使われています。

1枚で着ても、上からジャケットやコートなどを羽織ってもオシャレ!

胸元と両袖口にキュートなプリントがあしらわれた、ディズニーデザイン「ユニセックスプルパーカ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

