今回は、スモーキーなカラーがお姉さんっぽくおしゃれな「裏起毛ワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「エルサ/ベル/アリエル」裏起毛ワンピース

価格:各2,490円(税込)

サイズ:90、100、110、120、130、140

※90サイズは左肩スナップボタン留め

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

映画の世界から抜け出たようなアートが存在感たっぷりなキュートなワンピース。

襟ぐりにもプリントがあしらわれた、いっそう愛らしい雰囲気に仕上げてくれる一着です。

さらに、ふんわりあたたかい着心地の裏起毛素材でスモーキーなカラーも魅力的。

デザインは「エルサ」「ベル」「アリエル」の3種類がラインナップされています。

『アナと雪の女王』エルサ

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのワンピース。

腰に手をあてて立っている姿が美しい「エルサ」に、上下それぞれには雪の結晶がずらり☆

ピンクを基調としているのでガーリーに着こなせます。

『美女と野獣』ベル

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」デザインのワンピース。

「ベル」のドレスとお揃いの黄色に、バラのプリントなど、ファン心をくすぐります。

また「ベル」はドレスアップした姿で、表情もポージングも素敵☆

『リトル・マーメイド』アリエル

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのワンピース。

襟ぐりのお花とヒトデの組み合わせが新鮮でかわいさ満点◎

それから「アリエル」は水彩タッチで表現され、グリーンのドレスを着用しているのもポイントです。

身生地はお子さんのお肌にやさしい綿100%素材を使用。

裏起毛素材でふんわりあたたかい着心地です。

目立ちにくい内側にはお子さんの名前が書けるお名前スペースも付いているので、通園や通学時にとっても便利です。

タイツやレギンスなどと合わせてコーディネートすれば、より一層あたたかく過ごせるワンピース。

スモーキーなカラーがお姉さんっぽくオシャレな、ディズニーデザイン「裏起毛ワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

