Ž¢Æ¬¤Î¤è¤µ¤Ï°äÅÁ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ£ÏÀ¤ÎÂç¸í²ò
À®ÀÓ¤¬¤¤¤¤»Ò¤É¤â¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤éÀ®ÀÓ¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§IYO¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö»ä¤ÎÀ®ÀÓ¤¬°¤¤¤Î¤ÏÆ¬¤¬°¤¤¤«¤é¡×¡£¤â¤·»Ò¤É¤â¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ¤ÏÅÜ¤ê½Ð¤¹¤«¡¢¤¦¤í¤¿¤¨¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£À®ÀÓ¤¬°¤¤»Ò¤É¤â¤¬¸À¤¦¡ÖÆ¬¤¬°¤¤¤«¤é¡×¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê±£¤ì¤¿°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Âç¿Í¤Ç¤â¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢À®ÀÓ¤¬¤¤¤¤»Ò¤É¤â¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤éÀ®ÀÓ¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦°Õ¼±¤Î¾å¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÆ¬¤ÎÁ±¤·°¤·¤Ï°äÅÁ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡½¡½¤³¤Î¿ÀÏÃ¤Ï°Õ³°¤Ë¤âº¬¶¯¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¶µ°é³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÃø½ñ¡ØÊÙ¶¯Ç¾¡Ù¤Ç¡¢¼«¿®¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ëÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¬¤Î¤è¤µ¤È¤Ï°äÅÁ¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤
±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÉÔÎÉ¡×¤¬ÀèÀ¸¤ä¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢¼Â¤ÏÆ¬¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÀ¤´Ö¡½¡½¤½¤·¤ÆÈà¼«¿È¡½¤¬µ¤¤Å¤¯¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿±Ç²è¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¤Ò¤É¤¯¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½Í×¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ë¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ò´ÑµÒ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤â¼ç¿Í¸ø¤ÈÆ±¤¸¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÃ±½ã¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆ¬¤¬°¤¤¤»¤¤¤À¤«¤é¡£±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¤À¤Ã¤ÆÀ®ÀÓ¤¬°¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡×
¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤Î¤È¤é¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡£
¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¥Ç¥¤ë³Ø½¬¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¤Ï¡¢»î¸³¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¤ÏÊÙ¶¯¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¼¡¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò¤È¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ÎÂç³Ø¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³ØÀ¸¤Ï¡¢À®ÀÓ¤òÍî¤È¤¹¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼«¿®¤Ï¡¢¾Íè¤Î»ÖË¾¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï½ÐÍè¤Î°¤¤³ØÀ¸¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤À¤¿¤á¤Ë¡¢´Ç¸î³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¤ÏÌµÍý¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ÆÂ¾¤Î¿¦¶È¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÆ¬¤¬°¤¤¡×¤ÏÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤Î¸À¤¤Ìõ
¡ÖÆ¬¤Î¤è¤µ¤Ï°äÅÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ºÉÔ²ÄÇ½¤À¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤·¤³¤¤¿Í¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤«¤é¤«¤·¤³¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤·¤³¤¤¤Î¤À¤È¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤¢¤Þ¤ê¤«¤·¤³¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ë»î¸³¤ËÍî¤Á¤¿¤é¡¢ÌÜ¤âÅö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£
ÊÙ¶¯¤·¤¿¤Î¤Ë°¤¤À®ÀÓ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤¤¤³¤È¡ÊÆ¬¤Î°¤µ¡Ë¤¬Ë½¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¡ÖË»¤·¤¹¤®¤Æ»î¸³ÊÙ¶¯¤ò¤ä¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Æ¬¤Î¤è¤µ¤Ï°äÅÁ¤Ç·è¤Þ¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤ò¤ä¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ¬¤Î¤è¤µ¤Ï²þÁ±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½³Ø½¬¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÆ¬¤¬¤è¤±¤ì¤ÐÊÙ¶¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤â¡Ö»î¸³¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥«¤À¤«¤é¡×¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¿Í¤ÏÈãÈ½¤Ë¤è¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤¦¤òÁª¤Ö¡×¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Îºî²È¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥Ô¡¼¥ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¤«¤é¼«µÔÅª¤Ê·ëÏÀ¤òÆ³¤½Ð¤¹¿Í¤Ï¡¢³Ø¹»¶µ°é¤äÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ Æ¬¤¬¤¤¤¤¤«°¤¤¤«¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¢ Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤
Æ¬¤Î¤è¤µ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¦µæ¤Ç¤Ï¤É¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ¬¤Î¤è¤µ¤Ï¡ÖÃÎ¼±¤ÎÎÌ¡×¤È¡Ö¾ðÊó¤ò¤É¤ì¤À¤±ÍÆ°×¤«¤ÄÁÇÁá¤¯½èÍý¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î2¤ÄÌÜ¤ÎÍ×ÁÇ¡½¡½¡ÖÆ¬¤Î²óÅ¾¤ÎÂ®¤µ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡½¡½¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆ¬¤Î²óÅ¾¤ò²þÁ±¤¹¤ë·±Îý¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÀ®¸ù¤·¤¿Îã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤¦1¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ëÃÎ¼±ÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤òÂ¿¤¯³Ø¤Ù¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±Æ¬¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æ¬¤Î²óÅ¾¤ÎÂ®¤¤¿Í¤¬¿·¤·¤¤²ÝÂê¤òÆñ¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ó¤Ê²ÊÌÜ¤âÊÙ¶¯¤¹¤ì¤Ð¡¢À®ÀÓ¤Ï¿¤Ó¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Á¥§¥¹¤Î¤ä¤êÊý¤ò³Ð¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢Æ¬¤Î²óÅ¾¤ÎÂ®¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬½¬ÆÀ¤ÏÁá¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ë»î¹ç¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸å¼Ô¤¬Îý½¬¤ò½Å¤Í¡¢¥Á¥§¥¹¤ÎÃÎ¼±¡Ê½øÈ×¤ÎÄêÀÐ¤Ê¤É¡Ë¤òÆÀ¤¿¤é¡¢ÃÎ¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Á°¼Ô¤ò¤¹¤°¤ËÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¶µ²Ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ë¾¤ß¤µ¤¨¤¹¤ì¤ÐÀ®ÀÓ¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¶µ²Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦2¤ÄÌÜ¤Î²¾Äê¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤Ë´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢Æ¬¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¤Ï¼«Ê¬¤è¤ê¤â´Ö°ã¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ³Ø½¬¤·¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤É¤¡Ö¼«Ê¬¤Ï²ÝÂê¿Þ½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤·¡¢»î¸³ÊÙ¶¯¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤«¤·¤³¤¤¿Í¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Î¤Þ¤µ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò³ØÀ¸¤Þ¤¿¤Ï¶µ»Õ¤È¤·¤Æ³Ø¹»¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿»ä¤«¤é¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë³ØÀ¸¤Ï¡¢¤Û¤ÜÎã³°¤Ê¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²Õ½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥ëA¤ò¼è¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´Ö°ã¤¤¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£»î¸³¤Î´Ö°ã¤¤¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤Ï¥Ð¥«¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿Æ¤â¤½¤Î¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤«¤â¡¢¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤·¤«¤ËÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò´Å¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤Ï¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤Ê»î¸³¤ÇA¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¡¢Ä¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£1²ó¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´Ö°ã¤¨¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë²¿¤¬Àµ²ò¤«¤òÄ´¤Ù¤Ê¤¤
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ë¤Ò¤É¤¯Äñ¹³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ½é¤ÎÄñ¹³´¶¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï´Ö°ã¤¤¤ÎÊ¬Îà¤À¤±¤ò¤ä¤í¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼¡¤Î8¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤¹¡£
¡ ¤½¤ÎÌäÂê¤¬»î¸³¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿
¢ ¡ÊÁªÂò¼°ÌäÂê¤Î¡ËÁªÂò»è¤¬¤É¤ì¤âÀµ²ò¤È»×¤¨¤Ê¤¤
£ ¤½¤ì¤¬Àµ²ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤ ¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¤¢¤ë³µÇ°¤òÌä¤¦¤â¤Î¤À¤È¸À¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤Î³µÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤É¤¦´ØÏ¢¤¹¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¥ ¥Ð¥«¤Ê´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤¿
¦ ¤Ê¤¼¼«Ê¬¤ÎÅú¤¨¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
§ ¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿
¨ °ú¤Ã¤«¤±ÌäÂê¤À¤Ã¤¿
¤¹¤°¤ËÀµ²ò¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¼«Ê¬¤Î²òÅú¤òÀµÅö²½¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´Ö°ã¤Ã¤¿ÌäÂê¤òÊ¬Îà¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ËÅ°¤·¤Þ¤¹¡£
¾ð¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÀÕ¤á»Ï¤á¤¿¤é¡¢¡Ö»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤¬»î¸³¤Î¸å¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£µ¤Ê¬¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤À¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤«¤é»þ´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Ê¤¼¤½¤ÎÌäÂê¤ò´Ö°ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ÝÂê¿Þ½ñ¤ä¡ÊÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ë¼«Ê¬¤Î¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ò¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë¡¢Àè¤Û¤É¹Ô¤Ã¤¿ÌäÂê¤ÎÊ¬Îà¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¤Þ¤¿»þ´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´Ö°ã¤¤¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤Ã¤µ¤È½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢ºî¶È¤ò¤³¤¦¤·¤ÆÊÌ¡¹¤Î»þ´Ö¤ËÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬ÌÇÆþ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºî¶È¤òºÙ¤«¤¯Ê¬¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±ÉÝ¤µ¤â¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦T¡¦¥¦¥£¥ê¥ó¥¬¥à ¡§ ¿´Íý³Ø¼Ô¡Ë