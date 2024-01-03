¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡×¥ê¥á¥¤¥¯¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199 Âè°ì¾Ï ¹õ¤Î¿¯Î¬¡Ù¡¢24Ç¯7.19¾å±Ç³«»Ï¡õÆÃÊó²ò¶Ø
¡¡¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡×¥ê¥á¡¼¥¯¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¡Ê¤È¤ï¡Ë¤Ë REBEL3199¡Ù¤¬¡¢Á´¼·¾Ï¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¡¢¡ÖÂè°ì¾Ï ¹õ¤Î¿¯Î¬¡×¤¬7·î19Æü¸ø³«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢1980Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸¶ºî¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û50Ç¯ÌÜ¤Î¡ÈÄñ¹³¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡ÙÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1980Ç¯¸ø³«¤Î·à¾ì±Ç²èÂè3ºî¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë¡Ù¤Î½ôÍ×ÁÇ¤Ë¿·²ò¼á¤ò²Ã¤¨¡¢Á´26ÏÃ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ËºÆ¹½À®¡£
¡¡À¾ºêµÁÅ¸¤Î¸¶ºî¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¡¦ÃøºîÁí´Æ½¤¤òÀ¾ºê¾´»Ê¡¢Áí´ÆÆÄ¤òÊ¡°æÀ²ÉÒ¡¢´ÆÆÄ¤ò¥ä¥Þ¥È¥Ê¥ª¥ß¥Á¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¤ÏÊ¡°æÀ²ÉÒ¡£µÓËÜ¤Ï²¬½¨¼ù¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï·ë¾ë¿®µ±¡£¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¶ÌÀ¹½ç°ìÏ¯¡¢ÀÐÄÅÂÙ»Ö¡¢ÌÀµ®Èþ²Ã¡£CG¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¸åÆ£¹À¹¬¡£CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¾åÃÏÀµÍ´¡£²»³Ú¤ÏµÜÀîÉËÎÉ¡¢·ó¾¾½°¡¢µÜÀîÂÙ¡£²»¶Á´ÆÆÄ¤ÏµÈÅÄÃÎ¹°¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ïstudio MOTHER¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¶¨ÎÏ¤¬¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡À¾Îñ2207Ç¯¡£¤¢¤Î¥¬¥ß¥é¥¹ËÜÀ±¤È¥¤¥¹¥«¥ó¥À¥ëÀ±¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿»ö·ï¤«¤é2Ç¯¡½¡£ÆÍÇ¡¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤ËÆæ¤ÎµðÂçÊªÂÎ¡Ò¥°¥é¥ó¥É¥ê¥Ð¡¼¥¹¡Ó¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£ÃÏµåËÉ±Ò·³¤ÎÁ±Àï¤à¤Ê¤·¤¯¡¢´ö½Å¤â¤ÎËÉ±ÒÌÖ¤ò¤ä¤¹¤ä¤¹¤ÈÆÍÇË¤·¤¿¡Ò¥°¥é¥ó¥É¥ê¥Ð¡¼¥¹¡Ó¤Ï¡¢ÍªÁ³¤ÈÃÏµå¤Î¿·¼óÅÔ¤Ø¤È¹ß²¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²»¤â¤Ê¤¯½Ð¸½¤¹¤ë¹ß²¼Ê¼¤Î·²¤ì¡£¾åÎ¦¤¹¤ëÂ¿µÓÀï¼Ö¡£½Ö¤¯´Ö¤Ë¼óÅÔ¤ÏÀ©°µ¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£¤â¤Ï¤äÃÏµå¤Ë¤Ï¹³¤¦½Ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡£¤½¤Î¤È¤µì¥ä¥Þ¥È´ÏÂâ¥¯¥ë¡¼¤Ë¶ËÈë»ØÎá¤¬²¼¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ä¥Þ¥È¤Ø½¸·ë¤»¤è!!¡×¡£¤½¤³¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÆæ¤Î²ÎÀ¼¡£¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯Ææ¤ÎÃË¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¿¯Î¬¼Ô¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤ÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢1974Ç¯¤Î¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡Ù¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤«¤é50Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀáÌÜ¤ËÅ¸³«¤¹¤ëËÜºî¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¡¢Áí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÊ¡°æÀ²ÉÒ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡£¸¶ºî¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ÏËãµÜµ³°¡¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡£
¡¡²ÃÆ£Ä¾Ç·ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ëËÜºî¤ÎÁ´¼·¾Ï¥»¥Ã¥ÈÁ°Çä·ô¡Ê¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¡Ë¤¬¡¢¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¥µ¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ¡Ë¸ÂÄê¤Ç¡¢2024Ç¯1·î5Æü0»þ¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡Ù¡ÖÂè°ì¾Ï ¹õ¤Î¿¯Î¬¡×¤Ï¡¢7·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£À½ºîÁí»Ø´ø¡¦ÃøºîÁí´Æ½¤ À¾ùõ¾´»Ê
¡Ö¥ä¥Þ¥È2199¡×¤«¤é12Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£ÆüËø¤ÎÄ¹¤¤¹Ò³¤¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡Ù¤Ï¡¢Áí´ÆÆÄ¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤òÌ³¤á¤ëÊ¡°æÀ²ÉÒ¤¬5Ç¯Á°¤«¤é¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
´ñ¤·¤¯¤â¡¢¤¤¤ÞÃÏµå¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»ö¾Ý¡½¡½Ë½ÎÏ¤¬¤â¤¿¤é¤¹Èá·à¡¢º®Íð¤òÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÎÍÍ¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥Þ¥È¤ÈÃÏµå¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¡ÈÅ¨¡É¤Ëìúí¸¤µ¤ìËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·üÌ¿¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸¤¤è¤¦¡£À¸¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¡£
»ä¤â³§¤µ¤ó¤â¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»ä¤¿¤Á¤Î±Ç¤·¶À¡¢±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¤Î¿·¤¿¤Ê¹Ò³¤¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Áí´ÆÆÄ Ê¡°æÀ²ÉÒ
¥ä¥Þ¥È¤ÏÄñ¹³¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
°ìÊýÅª¤Ë¶³¦¤ò¿¯¤·¡¢Éþ½¾¤ò¶¯¤¤¤ëÂ¾¼Ô¤Ø¤ÎÄñ¹³¡£
¿Í¤ò¡¢¼Ò²ñ¤òÌµ»´¤Ë¿ª¤à¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÅ·ºÒ¤Ø¤ÎÄñ¹³¡£
¤½¤ì¤é¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Àï¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼«Í³¤â¿Í´ÖÀ¤âµ¾À·¤Ë¤·¡¢¤Ê¤Ë¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ä¤µ¤·¤µ¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤Î¡¢¿Í¤Î¶ò¤«¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³¡½¡½¡£
ºÇ½é¤ÎÁ¥½Ð¤«¤éÈ¾À¤µª¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤ÎÄñ¹³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÌÀÆü¤òº¸±¦¤¹¤ë¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¡¢¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡½¡½¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢º²¤òºï¤Ã¤ÆËÂ¤®¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´ÆÆÄ ¥ä¥Þ¥È¥Ê¥ª¥ß¥Á
Ë´¤Éã¤È°ì½ï¤ËÍÄ¤¤º¢¤Ë¸«¤¿¡Ö±Ê±ó¤Ë¡×¡¢¤Ë¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¸À¤¦·Á¤Ç·È¤ï¤ë±¿Ì¿¤Ë¿´¿Ì¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ë¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¿´¤Î¼´¤Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÎòÂå´ÆÆÄ¤ÎÌ¾¤ò±ø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦Àºº²¹þ¤á¤ÆÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²»³Ú µÜÀîÉËÎÉ¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë¡Ù¡Ê1980Ç¯¡Ë¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿80Ç¯Âå¤Ï¡¢Éã¡¦µÜÀîÂÙ¤¬±©ÅÄ·òÂÀÏº¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë»Å»ö¤ò¤·»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï±©ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÃÆ¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡ª¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¶Ê¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂô»³¤ÎÊý¡¹¤ÎÃÎ·Ã¤äµ»¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Î¤òºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢´º¤¨¤Æ¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤È¶¦¤Ë¤â¤¬¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡ØREBEL3199¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤êºî¶Ê²È¤Î·ó¾¾½°¤µ¤ó¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ç¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²»¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ÎºÆ¸½À¤Ï¤è¤ê¹â¤¯¡¢½Å¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤µ¤é¤Ë½Å¤¯¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ï¤ä¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀèÃ£¤¿¤Á¤ÎÀº¿À¤ò¤âºÆ¸½¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£