µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¿³È½ÃÄ¤Ë¶ì¸À¡¡¤¿¤Ó½Å¤Ê¤ëË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ë¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£²¡Ë¤¬¿³È½ÃÄ¤Ëà¹³µÄá¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£ÌµÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¿ôÅªÉÔÍø¤È¤Ê¤ëÃæ¤ÇÊ³Æ®¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç£±¡½£±¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢£Ä£Á£Ú£Î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ì¸À¤òÅ¸³«¡£µ×ÊÝ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤»î¹ç¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡£°µ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¿³È½¤âÁê¼êÁª¼ê¤â¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î£²£±Æü¤Î¥«¥Ç¥£¥¹Àï¤ÇÁê¼ê¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í£Í£Æ¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥ë¥«¥é¥¹¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¡¢Åê¤²Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Åö³ºÁª¼ê¤Ø¤Î¤ª¤È¤¬¤á¤Ï¤Ê¤·¡£¤³¤ÎÆü¤â´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¤¤ÄÂç¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢°ÛÎã¤Î¶ì¸À¤Ë»ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£µ×ÊÝ¤Ï¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¼çÄ¥¤¬¾õ¶·²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¡£