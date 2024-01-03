JR東海は3日、混雑が見込まれる影響から、東京発新大阪行きの臨時「のぞみ」を4本運転します。

【臨時列車】
・東京駅 9時24分発「のぞみ 835号」新大阪駅行き
・東京駅 10時24分発「のぞみ 847号」新大阪駅行き
・東京駅 11時42分発「のぞみ 883号」新大阪駅行き
・東京駅 12時42分発「のぞみ 895号」新大阪駅行き

これらの臨時「のぞみ」に限り普通車は全車自由席で発売。グリーン車は車掌による車内発売となります。自由席特急券でも着席できます。車内販売（グリーン車モバイルオーダーサービス）の営業は行いません。