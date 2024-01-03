東海道新幹線、臨時「のぞみ」運転 普通車全車自由席（1月3日）
JR東海は3日、混雑が見込まれる影響から、東京発新大阪行きの臨時「のぞみ」を4本運転します。
【臨時列車】
・東京駅 9時24分発「のぞみ 835号」新大阪駅行き
・東京駅 10時24分発「のぞみ 847号」新大阪駅行き
・東京駅 11時42分発「のぞみ 883号」新大阪駅行き
・東京駅 12時42分発「のぞみ 895号」新大阪駅行き
これらの臨時「のぞみ」に限り普通車は全車自由席で発売。グリーン車は車掌による車内発売となります。自由席特急券でも着席できます。車内販売（グリーン車モバイルオーダーサービス）の営業は行いません。
【01/03,5:05現在】
本日お客様混雑が見込まれるため、普通車全車自由席の臨時列車を運転します。この列車の普通車は自由席特急券でもご着席いただけます。なお、車内販売の営業はありません。お食事やお飲み物等は事前にお買い求めの上ご乗車ください。#新幹線 #運行情報https://t.co/DieAaPOyZ6 pic.twitter.com/O84mODy15x
— 東海道新幹線（東京〜新大阪）運行情報【ＪＲ東海公式】 (@JRC_Shinkan_jp) January 2, 2024