史上初の快挙！？『ゲーム・オブ・スローンズ』エミリア・クラークに大英帝国勲章

米HBOにて2011年から2019年にかけて放送され世界中で大ヒットしたドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』でデナーリス・ターガリエンを演じ、ブレイクしたエミリア・クラーク。彼女が大英帝国勲章を授与されることが分かった。英BBCなど複数のメディアが伝えている。

エミリアは20代だった2011年と2013年に2度、脳出血を経験。その体験を受けて、同じように脳の動脈瘤の手術を受けたことがある母親のジェニーさんとともに2019年、脳の病に苦しむ人を支援するための慈善組織 SameYouを立ち上げた。その貢献が評価され、エミリアとジェニーさんは大英帝国勲章の中で第5位に位置するメンバー(MBE)を与えられることになった。

