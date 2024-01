マーベル・スタジオが製作する『デッドプール』シリーズ第3弾が、「全米の映画ファンが2024年最も期待する映画」であることが、米大手映画チケット販売サイト「Fandango」の調査で明らかになった。

ディズニーによるフォックス買収で、デッドプールは本作でマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)へと合流。『X-MEN』シリーズのヒュー・ジャックマンがウルヴァリンを再演するなど、ファンの期待値が高い。マーベル映画では同作のほか、ソニーが製作する『ヴェノム』第3弾が5位にランクインしている。

2位はティム・バートン監督による映画『ビートルジュース』(1988)の続編『ビートルジュース2(原題) / Beetlejuice 2』、3位は『ゴーストバスターズ』シリーズ最新作『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』と、往年の名作映画の続編が続く。ほかにも、ティモシー・シャラメが主演を務めるSF映画『デューン 砂の惑星PART2』(4位)、ディズニー&ピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』(7位)などが選ばれた。

調査は、Fandangoがチケット購入者8,000人を対象に実施。そのうち、88パーセントが「複数の作品を映画館で観る予定」、81パーセントが「昨年よりも今年の新作映画の方が期待している」と回答している。

Fandangoはそのほか、「最も期待するヒーロー」「最も期待する悪役」「最も期待する新パフォーマンス」などの調査結果も発表している。各部門のランキング結果は以下の通り。(編集部・倉本拓弥)

【全米映画ファンが最も期待する2024年映画トップ10】

1位:『デッドプール』第3弾(7月26日全米公開)

2位:『ビートルジュース2(原題)』(9月6日全米公開)

3位:『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』(3月29日日米同時公開)

4位:『デューン 砂の惑星PART2』(3月15日日本公開)

5位:『ヴェノム』第3弾(11月8日全米公開)

6位:『怪盗グルー』第4弾(7月3日全米公開)

7位:『インサイド・ヘッド2』(6月14日全米公開)

8位:『ロード・オブ・ザ・リング:ウォー・オブ・ロヒアリム(原題) / The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim』(12月13日全米公開)

9位:『グラディエーター』続編(11月22日全米公開)

10位:『クワイエット・プレイス:デイ・ワン(原題) / A Quiet Place: Day One』(6月28日全米公開)

【最も期待するヒーロー】

1位:『デッドプール』第3弾のウルヴァリン(ヒュー・ジャックマン)

2位:『デッドプール』第3弾のウェイド・ウィルソン(ライアン・レイノルズ)

3位:『怪盗グルー』第4弾のグルー(スティーヴ・カレル)

4位:『ヴェノム』第3弾のエディ・ブロック(トム・ハーディ)

5位:『カンフー・パンダ』第4弾のポー(ジャック・ブラック)

【最も期待する悪役】

1位:『ビートルジュース2(原題)』のビートルジュース(マイケル・キートン)

2位:『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ(原題) / Joker: Folie a Deux』のハーレイ・クイン(レディー・ガガ)

3位:『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ(原題)』のアーサー・フレック(ホアキン・フェニックス)

4位:『クワイエット・プレイス:デイ・ワン(原題)』のエイリアンたち

5位:『デューン 砂の惑星PART2』のフェイド=ラウサ(オースティン・バトラー)

【最も期待する新パフォーマンス】

1位:『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ(原題)』のレディー・ガガ(ハーレイ・クイン役)

2位:『ビートルジュース2(原題)』のジェンナ・オルテガ

3位:『ウィキッド(原題)/ Wicked』前編のアリアナ・グランデ(グリンダ役)

4位:『ガーフィールド(原題)/Garfield』のクリス・プラット(ガーフィールド役)

5位:『グラディエーター』続編のペドロ・パスカル