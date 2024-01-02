マーベル・スタジオが製作する『デッドプール』シリーズ第3弾が、「全米の映画ファンが2024年最も期待する映画」であることが、米大手映画チケット販売サイト「Fandango」の調査で明らかになった。

ディズニーによるフォックス買収で、デッドプールは本作でマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）へと合流。『X-MEN』シリーズのヒュー・ジャックマンがウルヴァリンを再演するなど、ファンの期待値が高い。マーベル映画では同作のほか、ソニーが製作する『ヴェノム』第3弾が5位にランクインしている。

2位はティム・バートン監督による映画『ビートルジュース』（1988）の続編『ビートルジュース2（原題） / Beetlejuice 2』、3位は『ゴーストバスターズ』シリーズ最新作『ゴーストバスターズ／フローズン・サマー』と、往年の名作映画の続編が続く。ほかにも、ティモシー・シャラメが主演を務めるSF映画『デューン 砂の惑星PART2』（4位）、ディズニー＆ピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』（7位）などが選ばれた。

調査は、Fandangoがチケット購入者8,000人を対象に実施。そのうち、88パーセントが「複数の作品を映画館で観る予定」、81パーセントが「昨年よりも今年の新作映画の方が期待している」と回答している。

Fandangoはそのほか、「最も期待するヒーロー」「最も期待する悪役」「最も期待する新パフォーマンス」などの調査結果も発表している。各部門のランキング結果は以下の通り。（編集部・倉本拓弥）

【全米映画ファンが最も期待する2024年映画トップ10】

1位：『デッドプール』第3弾（7月26日全米公開）

2位：『ビートルジュース2（原題）』（9月6日全米公開）

3位：『ゴーストバスターズ／フローズン・サマー』（3月29日日米同時公開）

4位：『デューン 砂の惑星PART2』（3月15日日本公開）

5位：『ヴェノム』第3弾（11月8日全米公開）

6位：『怪盗グルー』第4弾（7月3日全米公開）

7位：『インサイド・ヘッド2』（6月14日全米公開）

8位：『ロード・オブ・ザ・リング：ウォー・オブ・ロヒアリム（原題） / The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim』（12月13日全米公開）

9位：『グラディエーター』続編（11月22日全米公開）

10位：『クワイエット・プレイス：デイ・ワン（原題） / A Quiet Place: Day One』（6月28日全米公開）

【最も期待するヒーロー】

1位：『デッドプール』第3弾のウルヴァリン（ヒュー・ジャックマン）

2位：『デッドプール』第3弾のウェイド・ウィルソン（ライアン・レイノルズ）

3位：『怪盗グルー』第4弾のグルー（スティーヴ・カレル）

4位：『ヴェノム』第3弾のエディ・ブロック（トム・ハーディ）

5位：『カンフー・パンダ』第4弾のポー（ジャック・ブラック）

【最も期待する悪役】

1位：『ビートルジュース2（原題）』のビートルジュース（マイケル・キートン）

2位：『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ（原題） / Joker: Folie a Deux』のハーレイ・クイン（レディー・ガガ）

3位：『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ（原題）』のアーサー・フレック（ホアキン・フェニックス）

4位：『クワイエット・プレイス：デイ・ワン（原題）』のエイリアンたち

5位：『デューン 砂の惑星PART2』のフェイド=ラウサ（オースティン・バトラー）

【最も期待する新パフォーマンス】

1位：『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ（原題）』のレディー・ガガ（ハーレイ・クイン役）

2位：『ビートルジュース2（原題）』のジェンナ・オルテガ

3位：『ウィキッド（原題）/ Wicked』前編のアリアナ・グランデ（グリンダ役）

4位：『ガーフィールド（原題）/Garfield』のクリス・プラット（ガーフィールド役）

5位：『グラディエーター』続編のペドロ・パスカル