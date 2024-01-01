【石川・能登に津波警報】津波到達予想時刻と満潮時刻
気象庁は１日午後４時１０分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻を発表した。
石川能登（大津波警報）
石川能登各地
石川・珠洲市長橋（到達予想時刻：津波が到達中とみられる、満潮時刻：１日午後７時４９分）
石川・輪島港（到達予想時刻：津波が到達中とみられる、満潮時刻：１日午後７時４７分）
石川・七尾港（到達予想時刻：津波が到達中とみられる、満潮時刻：１日午後７時４０分）
富山県（津波警報）
富山県各地
富山（到達予想時刻：津波が到達中とみられる、満潮時刻：１日午後７時３６分）
富山・伏木富山港新湊（到達予想時刻：津波が到達中とみられる、満潮時刻：１日午後７時３６分）
新潟上中下越（津波警報）
新潟上中下越各地
新潟・柏崎市鯨波（到達予想時刻：１日午後４時３０分、満潮時刻：１日午後７時５５分）
新潟（到達予想時刻：１日午後４時５０分、満潮時刻：１日午後７時４７分）
新潟粟島（到達予想時刻：１日午後４時５０分、満潮時刻：１日午後７時５６分）
佐渡（津波警報）
佐渡各地
新潟・佐渡市鷲崎（到達予想時刻：１日午後４時３０分、満潮時刻：１日午後８時０分）
山形県（津波警報）
山形県各地
山形飛島（到達予想時刻：１日午後４時５０分、満潮時刻：１日午後８時５分）
山形・鶴岡市鼠ケ関（到達予想時刻：１日午後５時０分、満潮時刻：１日午後８時７分）
山形酒田（到達予想時刻：１日午後５時１０分、満潮時刻：１日午後８時１０分）
石川加賀（津波警報）
石川加賀各地
石川金沢（到達予想時刻：１日午後５時０分、満潮時刻：１日午後７時３９分）
福井県（津波警報）
福井県各地
福井・三国（到達予想時刻：１日午後５時０分、満潮時刻：１日午後７時４０分）
福井・敦賀港（到達予想時刻：１日午後５時３０分、満潮時刻：１日午後７時２１分）
兵庫北部（津波警報）
兵庫北部各地
兵庫・豊岡市津居山（到達予想時刻：１日午後５時２０分、満潮時刻：１日午後７時２６分）
青森日本海沿岸（津波注意報）
青森日本海沿岸各地
青森・深浦（到達予想時刻：１日午後５時０分、満潮時刻：１日午後８時１４分）
青森・外ヶ浜町竜飛（到達予想時刻：１日午後５時２０分、満潮時刻：１日午後６時１１分）
北海道日本海南部（津波注意報）
北海道日本海南部各地
北海道・桧山江差（到達予想時刻：１日午後５時１０分、満潮時刻：２日午前５時４５分）
北海道・瀬棚港（到達予想時刻：１日午後５時１０分、満潮時刻：１日午後９時２分）
北海道・奥尻島奥尻港（到達予想時刻：１日午後５時１０分、満潮時刻：１日午後７時５２分）
北海道・奥尻島松江（到達予想時刻：１日午後５時１０分、満潮時刻：１日午後８時１０分）
北海道・寿都（到達予想時刻：１日午後５時２０分、満潮時刻：１日午後８時３３分）
北海道・岩内港（到達予想時刻：１日午後５時３０分、満潮時刻：１日午後８時２０分）
鳥取県（津波注意報）
鳥取県各地
鳥取・岩美町田後（到達予想時刻：１日午後５時１０分、満潮時刻：１日午後７時１９分）
鳥取・境港市境（到達予想時刻：１日午後５時５０分、満潮時刻：１日午後８時５分）
隠岐（津波注意報）
隠岐各地
隠岐西郷（到達予想時刻：１日午後５時１０分、満潮時刻：１日午後７時２２分）
北海道太平洋西部（津波注意報）
北海道太平洋西部各地
北海道・福島町吉岡（到達予想時刻：１日午後５時２０分、満潮時刻：１日午後６時３２分）
北海道・函館（到達予想時刻：１日午後５時４０分、満潮時刻：１日午後５時５６分）
北海道・白老港（到達予想時刻：１日午後６時２０分、満潮時刻：１日午後５時３４分）
北海道・苫小牧西港（到達予想時刻：１日午後６時３０分、満潮時刻：１日午後５時３３分）
北海道・苫小牧東港（到達予想時刻：１日午後６時３０分、満潮時刻：１日午後５時３３分）
北海道・渡島森港（到達予想時刻：１日午後６時３０分、満潮時刻：１日午後５時４２分）
北海道・室蘭港（到達予想時刻：１日午後６時３０分、満潮時刻：１日午後５時４０分）
秋田県（津波注意報）
秋田県各地
秋田（到達予想時刻：１日午後５時２０分、満潮時刻：１日午後８時１１分）
北海道日本海北部（津波注意報）
北海道日本海北部各地
北海道・小樽市忍路（到達予想時刻：１日午後５時４０分、満潮時刻：１日午後８時４０分）
北海道・小樽（到達予想時刻：１日午後６時０分、満潮時刻：１日午後８時３６分）
北海道・留萌（到達予想時刻：１日午後６時１０分、満潮時刻：１日午後８時４３分）
北海道・石狩湾新港（到達予想時刻：１日午後６時１０分、満潮時刻：１日午後８時４０分）
北海道・利尻島沓形港（到達予想時刻：１日午後６時１０分、満潮時刻：１日午後９時３６分）
北海道・羽幌港（到達予想時刻：１日午後６時２０分、満潮時刻：１日午後８時５１分）
北海道・稚内（到達予想時刻：１日午後６時４０分、満潮時刻：２日午前４時１６分）
京都府（津波注意報）
京都府各地
京都舞鶴（到達予想時刻：１日午後５時４０分、満潮時刻：１日午後７時１４分）
島根出雲・石見（津波注意報）
島根出雲・石見各地
島根浜田（到達予想時刻：１日午後６時２０分、満潮時刻：２日午前３時１０分）
壱岐・対馬（津波注意報）
壱岐・対馬各地
対馬比田勝（到達予想時刻：１日午後６時４０分、満潮時刻：２日午前０時１０分）
対馬市厳原（到達予想時刻：１日午後７時１０分、満潮時刻：２日午前０時３分）
壱岐島郷ノ浦港（到達予想時刻：１日午後７時３０分、満潮時刻：２日午前０時１６分）
福岡日本海沿岸（津波注意報）
福岡日本海沿岸各地
福岡・北九州港日明（到達予想時刻：１日午後７時２０分、満潮時刻：２日午前０時３３分）
福岡市博多（到達予想時刻：１日午後７時５０分、満潮時刻：２日午前０時４８分）
山口日本海沿岸（津波注意報）
山口日本海沿岸各地
山口・下関市南風泊港（到達予想時刻：１日午後７時３０分、満潮時刻：２日午前０時５５分）
佐賀北部（津波注意報）
佐賀北部各地
佐賀・唐津港（到達予想時刻：１日午後７時５０分、満潮時刻：２日午前０時３２分）
佐賀・玄海町仮屋（到達予想時刻：１日午後７時５０分、満潮時刻：２日午前０時２２分）
北海道太平洋中部（津波予報（若干の海面変動））
北海道オホーツク海（津波予報（若干の海面変動））
青森太平洋沿岸（津波予報（若干の海面変動））
陸奥湾（津波予報（若干の海面変動））長崎西方（津波予報（若干の海面変動））