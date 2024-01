『フル・モンティ』トム・ウィルキンソンが75歳で死去

100本を超える映画・ドラマに出演してきた英国俳優トム・ウィルキンソンが、75歳で亡くなった。英Radio Timesなど複数のメディアが伝えている。

家族によれば、トムは2023年12月30日(土)に妻をはじめとした身内がいた自宅で急死したという。

仕事を失った男たちがストリップに挑戦する姿を描き、イギリスだけでなく世界で大ヒットした1997年の映画『フル・モンティ』で元上司のジェラルドを演じ、英アカデミー賞(BAFTA賞)に輝いたトム。2023年にリリースされた26年ぶりの続編ドラマにも同役として続投していた。トムはそのほかにもイギリスだけでなくハリウッドなどの作品にも出演し、2001年の『イン・ザ・ベッドルーム』でアカデミー賞主演男優賞に、2007年の『フィクサー』で同助演男優にノミネートされた。

主戦場は映画だったが、ドラマにもいくつか出演。ジョーン・ヒクソン主演の『ミス・マープル/ポケットにライ麦を』をはじめ、『第一容疑者』『ジョン・アダムズ』『ケネディ家の人びと』『ベルグレービア 秘密だらけの邸宅街』などに姿を見せていた。

『フィクサー』で共演したジョージ・クルーニーは、「トムはすべてのプロジェクトをより良いものにしてくれた。共演者も彼のおかげでより良い演技ができた。エレガントのお手本であった彼のことを我々みんなが恋しく思うだろう」と発言。

そのほかにも、『やっぱり契約破棄していいですか!?』のアナイリン・バーナード、『バーデン』のギャレット・ヘドランド、『エミリー・ローズ』のスコット・デリクソン監督といった一緒に仕事をした俳優や監督をはじめとした業界人が追悼メッセージを寄せている。

I am very sad to hear the passing of Tom Wilkinson. I had a very great time getting to know him and working with him. One of our wonderful legends that we say goodbye to. Bye for now Tom x pic.twitter.com/zh2JImXgeK

- Aneurin Barnard (@aneurinBarnard) December 30, 2023