¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢¥´¥Á¡õ4ºîÏ¢¥É¥é½Ð±é¡½¡½Àï¤¤¤È³ëÆ£¤ÎÆü¡¹¡¡ÂçÌò¤ËÄ©¤à2024Ç¯¤Ï¡Ö¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÄ´À°¤ò¾å¼ê¤Ë¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ëÃË½÷¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡ØÂç±ü¡Ù¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ûÌîÈþÊæ¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¡¢°ÂÃ£Í´¼Â¡¢ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡¢¾¾²¼Í³¼ù¤éÌ¾¤À¤¿¤ë½÷Í¥¿Ø¤¬ºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¡ØÂç±ü¡Ù¤¬Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ëá´¤ë¡£¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¡ØÂç±ü¡Ù»Ë¾åºÇ¤âÀÚ¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤¦¤¿¤¦ËÜºî¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬¡¢ÂçÌò¤òÁ°¤ËºîÉÊ¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ø²È¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÉ±·¯Ìò¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¤Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¡ÏÂÉþ»Ñ¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¿ÍÊªÁü¤äÇØ·Ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤Âç±ü¡×
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í´Ö¤Î»×ÏÇ¡¢¼»ÅÊ¡¢Áþ°¡¢Èá°¥¤¬±²´¬¤¯¡È½÷¤Î¼Ò²ñ¤Î½Ì¿Þ¡áÂç±ü¡É¤Ç¡¢Å·²¼¿Í¤ÎÃþ°¦¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¯½÷¤¿¤Á¤ÎßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤È¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë±¢ËÅ¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£¹¾¸ÍÃæ´ü¡¢Âè10Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²È¼£¤È¤ÎÀ¯Î¬·ëº§¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢µþ¤«¤é¹¾¸Í¾ë¤Ø¤ÈÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿¸ø²È¤ÎÌ¼¡¦¸Þ½½µÜÎÑ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¾®¼Ç¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢À¾Ìî¼·À¥¡¢¿¹Àî°ª¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¾®¼Ç¤Ï¡¢¡Ö¼»ÅÊ¡¢ÅÊ¤ß¡¢¼»¤ß¡¢±¢ËÅ¡Ä¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿Í´Ö¤Î¥É¥í¥É¥í¤È¤·¤¿¤â¤Î¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤À¤Ã¤¿¡ØÂç±ü¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡¢¡Ö·È¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢µþÅÔ¤ÇÁ´Éô¥í¥±¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÉÝ¤µÈ¾Ê¬¡¢¤¦¤ì¤·¤µÈ¾Ê¬¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷Í¥¤¬»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²áµîºî¤ò¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡ÖÊÑ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤ê¡¢°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤é¤º¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤º¡¢º£²ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤À¤«¤é¤³¤½ºî¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤Âç±ü¤òºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¡ÖÅÊ¤ß¤äÂ¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¡¢¥É¥í¥É¥í¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡×ÂæËÜ¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÊª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î¿ÍÊªÁü¤¬¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤Ë°¦¾ð¤ò»ý¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Âç±ü¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡±é¤¸¤ëÎÑ»Ò¤Î°õ¾Ý¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£Âç±ü¤Ã¤Æ¤½¤ì¤³¤½Â¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤Ã¤ÁÂ¦¤ËÀ÷¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò¤¹¤´¤¯¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤¬¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÃÏ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤ÎÂç±ü¤ÇÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë½÷À¡£¤½¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤¬Âç±ü¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍ¾·×¤ËÊ¢Î©¤¿¤·¤¯¤Æ¡¢¤è¤ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢²È¼£¤µ¤ó¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾®¼Ç¼«¿È¤âÎÑ»ÒÌò¤Ë°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢¡»þÂå·à¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÈÈó¸½¼Â¤È¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¤¬¹¥¤
¡¡À¯Î¬·ëº§Áê¼ê¡¦ÆÁÀî²È¼£¤ò±é¤¸¤ëµµÍüÏÂÌé¤È¤Ï¡¢2015Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥»¥«¥ó¥É¡¦¥é¥Ö¡Ù°ÊÍè¤Î¶¦±é¡£¡Ö²È¼£¤ÏÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³ëÆ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢ÎÑ»Ò¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¿®Íê¤·Îø¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¯¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Èµ×¡¹¤Î¶¦±é¤Ë¶»¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÑ»Ò¤È¶¦¤Ëµþ¤«¤éÂç±ü¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ð¥Ç¥£ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÎÑ»Ò¤ò»Ù¤¨¤ë¤ªÉÊÌò¡¦À¾Ìî¼·À¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸´ØÀ¾¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤´¤¯µï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀÜ¤·¤ä¤¹¤¤´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÎÑ»Ò¤È¤ªÉÊ¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡Ö±é¼Ô¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯¤¤¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿À¤³¦¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ç¤¹¤±¤ÉÎ¢¤Ç¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¡È¤³¤³¤Ï¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤ÈÃçÎÉ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡»þÂå·à¤Ï¡ÖÈó¸½¼Â¤È¸½¼Â¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Î´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¾®¼Ç¡£¡Ö¸½Âå¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¸«¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤½¤¦¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Èó¸½¼Â´¶¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îø¿´¤ä¼»ÅÊ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½Âå¤ÈÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¯¤Î¤À¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¸½Âå¤Î¿Í¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¥É¥¥É¥¤È¡¢ÀÎ¤Î¿Í¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¥É¥¥É¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¿Á´Á³°ÕÌ£¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå·à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¥¥á¥¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ä´¶¾ð¤ÏÀÎ¤Èº£¤âÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÈÈó¸½¼Â¤È¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¡ØÂç±ü¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°¼à¥¹ë²Ú¤Ê°áÁõ¤ä¥»¥Ã¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡Öº£²ó¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¡£ÎÑ»Ò¤Ï¸ø²È¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ø²È¤é¤·¤¤ÊÁ¤Î¤ªÃåÊª¤«¤éÂç±ü¤ËÆþ¤ê¤É¤ó¤É¤óßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢°áÁõ¤µ¤ó¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯½Å¤¯¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£ÂÇ³Ý¤±¤Ï¤ªÉÛÃÄ¤òÈï¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤Ê¬¸ü¤¤¤·¡¢ÏÓ¤â¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤½Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ò£¤Ë¤â¾þ¤ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÇÆ¬¤â¤¹¤´¤¯½Å¤¯¤Æ¡¢ÊÌ¤Î»þÂå·à¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸»þÂå¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÁõ¤¤¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤È¡¢¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡¡ØÂç±ü¡Ù¤Ç4¥¯¡¼¥ëÂ³¤±¤Æ¤ÎÏ¢¥É¥é½Ð±é¡¡2023Ç¯¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿1Ç¯¡×
¡¡2023Ç¯¤Î¾®¼Ç¤Ï¡¢¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¡Ù¤Î¡È¥´¥Á¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿1·î¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢4·î´ü¡ØÇÈ¤èÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ç¼ç±é¡¢7·î´ü¡ØÅ¾¿¦¤ÎËâ²¦ÍÍ¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢10·î´ü¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¡Ø¤¢¤¤Ê¤¤À¤Ñ£ ¶â¤È¶ä¡Ù¤Ç»þÂå·àÄ©Àï¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®¼Ç¤Ï¡¢¡ÖÀï¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¡È¥´¥Á¡É¤âÊªÍýÅª¤ËÀï¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Ï¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡¢¤Ï¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¡¡Àï¤Ã¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤½¤¦¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¡£¡ÖºîÉÊ¤Ã¤Æ½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¡ØÇÈ¤èÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤¬ÆÃ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤È¤Ï4ÅÙÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤´±ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ÌòÊÁ¤¬¼«Ê¬¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ã¤¤¤¹¤®¤ÆºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¿¤À¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢¿®Íê´Ø·¸¤È¤«¤³¤ì¤Þ¤Ç°ã¤¦ºîÉÊ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤ëÀï¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢»£±Æ¤È¼¡¤ÎºîÉÊ¤Î½àÈ÷¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È½¸Ãæ¤·¤ÆÃúÇ«¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦³ëÆ£¤ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌò¤òÄº¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤É¤ÎºîÉÊ¤âÁ´ÎÏ¤òÃí¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Àï¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö26ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤â¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¼Â´¶¤·¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê1Ç¯¤ò·Ð¸³¤·À®Ä¹¤·¤¿2024Ç¯¤Ï¡ØÂç±ü¡Ù¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£¡Ö½÷Æ±»Î¤Ç¤Þ¤¿Àï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¿·Ç¯¤Ï¡Ö·ò¹¯Âè°ì¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤ª»Å»ö¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¡¢¥ª¥Õ¤Î»þ¤Îµ¤¤Î´Ë¤áÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÄ´À°¤ò¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÂÎ¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´Å¤ä¤«¤¹¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤·¤Æ¡¢ËüÁ´¤ÎÂÎÄ´¤Ç¤ª»Å»ö¤ËÎ×¤á¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÁ°¸þ¤¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡Åß¤ÎµþÅÔ¤Ç¤Î»£±Æ¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£´¨¤µ¤Ë¤Ï¼å¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É±¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ãå¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¦¾®¼Ç¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡ØµþÅÔ¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó²°¤µ¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ä¥°¥ë¥á¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ä´¤Ù¤Æ°õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸æ¼ë°õÄ¢¤âÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¶õ¤»þ´Ö¤Ë²ó¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¡£±é¤¸¤ëÎÑ»ÒÆ±ÍÍ¡¢Àï¤¤¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾®¼Ç¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¿·¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¡ØÂç±ü¡Ù¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÊÔ½¸Éô¡¡¼Ì¿¿¡§¹âÌî¹Èþ¡Ë¡¡¡ØÂç±ü¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2024Ç¯1·î18Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË22»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó75Ê¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ë¡£