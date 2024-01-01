¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×º£Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ï¡ÈµÌ°æ¤È¾®ÃÓ¡É ÉÍÊÕÈþÇÈ¡õ»ÖÂº½ß¤âÀä»¿
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/01/01¡Û2023Ç¯12·î31Æü23»þ45Ê¬¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¤ª¤â¤·¤íÁñ¡¡º£Ç¯¤â¼ã¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡ª¡ªÃ¯¤«Çä¤ì¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤¬¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µÌ°æ¤È¾®ÃÓ¡ÊµÌ°æÍ¥µ±¡¢¾®ÃÓ¾Ìé¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤Î¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á
¢¡¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×Í¥¾¡¤Ï¡©
º£²ó¤Ï1139ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿12ÁÈ¤¬¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£µÌ°æ¤È¾®ÃÓ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÌò¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÈÃæ·Ñ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¡¢¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¾®ÃÓ¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤Ï¡ÖÅÜÅó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¥¥ã¥é¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¤´ËÜ¿Í¤Ê¤Î¤«¤¹¤´¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¤â¡Ö¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¤¬°¦¤¯¤ë¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¤·¡¢µÌ°æ¤µ¤ó¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¸å¤«¤é¥Ý¥ó¥Ã¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µÌ°æ¤Ï1996Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¾®ÃÓ¤Ï1988Ç¯3·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿·³ã¸©½Ð¿È¡£2¿Í¤Ï2018Ç¯7·î¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢·ÝÎò6Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û