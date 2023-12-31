¡Ú¹ÈÇò¡ÛµÜËÜ¹À¼¡¡¢NHK¥Û¡¼¥ëÇúÁö¤ÎÂçË½¤ì¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¡õSUZUKA¤Ï¥¨¥ì¥«¥·°¦¤ÇÂÐ¹³
¢£¡ØÂè74²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÌÀÆü¡×¤òÈäÏª¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎµÜËÜ¹À¼¡¤¬¡ÈÂçË½¤ì¡É¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNHK¥Û¡¼¥ëÇúÁö¡õÂçË½¤ì¤ÎµÜËÜ¹À¼¡
¡¡²Î¾§Á°¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤ÎSUZUKA¤¬µÜËÜ¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Á¡¢ÊÒ¤Ò¤¶¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤éÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤ëµÜËÜ¤ªÆÀ°Õ¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¡ÖµÜËÜ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤ÆÈþÍÆ¼¼¤ÇÈ±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ø¥¨¥Ó¥Ð¥Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡×¤È±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡×¤Î¡Ö¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤Î¿¶¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤Û¤ÜµÜËÜ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡ÖÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶½Ê³¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µÜËÜ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥¹¥Æ¥¤ÊÊý¡×¤È´¶·ã¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¡¢»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤â¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï¥¨¥ì¥«¥·¤Ç¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈSUZUKA¤ËÂÐ¹³¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢°ìÀ¸¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¤Ç¡¢¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÌÀÆü¡Ù¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¶Ê¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤µ¤¢¡¢¹Ô¤³¤¦¤¼¡¢¥¨¥Ó¥Ð¥Ç¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿µÜËÜ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÇ®¾§¡£¿³ºº°÷¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢»Ê²ñ¿Ø¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÍí¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖNHK¥Û¡¼¥ë¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢µÒÀÊ¤òÇúÁö¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤ÆÅê¤²¥¥Ã¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö2024Ç¯¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ç¯¤Ë¤·¤è¤¦¤¼¡¢¥¨¥Ó¥Ð¥Ç¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡¡X¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥«¥·¡×¤¬µÞ¾å¾º¡£¡Ö¥¨¥ì¥«¥·ºÇ¹â¡×¡Ö¥¨¥ì¥«¥·¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¨¥ì¥«¥·¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿©¤é¤Ã¤¿¡×¡Ö¿´¤Î±ÉÍÜºÞ¡¢¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£