大泉洋が、本日(31日)放送される「第74回NHK紅白歌合戦」(19時20分〜23時45分・NHK総合ほか)に歌手として初出場。自身が作詞も担当した「あの空に立つ塔のように」を歌唱する。

今年のテーマは「ボーダーレス-超えてつながる大みそか-」。紅22組、白22組が出場。司会を有吉弘行、橋本環奈、浜辺美波、高瀬耕造アナウンサーが担当。ゲスト審査員は北口榛花(陸上競技選手)、国枝慎吾(元プロ車いすテニス選手)、堺雅人(俳優)、俵万智(歌人)、寺島しのぶ(俳優)、寺田宣弘(ウクライナ国立バレエ(旧キエフ・バレエ)芸術監督)、バカリズム(タレント)、吉高由里子(俳優)。

3年連続紅白の司会を務めた大泉が歌手として初出演する。「あの空に立つ塔のように」は、大泉の故郷の塔をモチーフに、若かりし男女に想いを馳せた浪漫と郷愁を誘うバラード。大泉と番組などの共演で親交を深め、同じ北海道出身の玉置浩二が作曲・プロデュース。作詞を大泉本人が手がけ、編曲をトオミヨウが務めた。

また、創立100周年を迎えたディズニーと紅白によるスペシャル企画では「アンダー・ザ・シー」を大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)、LE SSERAFIM と共に歌唱する。

今年も TEAM NACS としての活動のほか、司会、俳優、歌手とマルチの才能を発揮し、目まぐるしい年となった大泉。12月から来年2月にかけて、生誕50周年を記念したリサイタルツアーを開催。来年3月にはベストアルバム「YO OIZUMI ALL TIME BEST」が発売される。

俳優としても出演が相次ぎ、4月期日曜劇場「ラストマン-全盲の捜査官-」では刑事にふんし、福山雅治との息の合った掛け合いが話題に。3月に公開された米ミュージカルアニメ『シング・フォー・ミー、ライル』では本国のテストを突破して「奇跡の歌声を持つワニ」の日本語吹替えに挑戦。また、名匠・山田洋次の90本目の監督作『こんにちは、母さん』では吉永小百合と母子役で共演。大企業の人事部長としてストレスにまみれ、家庭内も不和で人生の岐路に立たされた中年を哀愁たっぷりに好演した。来年も主演映画を控え、世界で16万人もの命を救った医療器具を生みだした町工場経営者と家族の実話に基づく『ディア・ファミリー』が6月に公開される。

「第74回NHK紅白歌合戦」曲順は下記の通り。(編集部・石井百合子)

第74回NHK紅白歌合戦曲順※()は出場回数

紅:新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」(初)

白:JO1「NEWSmile」(2)

白:鈴木雅之「め組のひと」(6)

白:Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」(初)

紅:Perfume「FAKE IT」(16)

白:すとぷり「スキスキ星人」(初)

紅:天童よしみ「道頓堀人情」(28)

白:キタニタツヤ「青のすみか」(初)

紅:緑黄色社会「キャラクター」(2)

紅:櫻坂46「Start over!」(3)

白:純烈「だってめぐり逢えたんだ〜NHKプラスver.〜」(6)

赤:ano「ちゅ、多様性。」(初)

白:BE:FIRST「Boom Boom Back」(2)

紅:JUJU「時の流れに身をまかせ」(2)

紅:NiziU「Make you happy」(4)

紅:LE SSERAFIM「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-」(2)

白:山内惠介「恋する街角」(9)

紅:乃木坂46「おひとりさま天国」(9)

白:郷ひろみ「2億4千万の瞳〜ブレイキンSP〜」(36)

紅:milet(4) × MAN WITH A MISSION「コイコガレ」

白:MAN WITH A MISSION(初) × milet「絆ノ奇跡」

白:SEVENTEEN「舞い落ちる花びら (Fallin' Flower)」(初)

紅:水森かおり「日向岬〜紅白ドミノチャレンジSP〜」(21)

特別企画:ハマいく「ビートDEトーヒ」

白:大泉洋「あの空に立つ塔のように」(初)

白:Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」(初)

紅:坂本冬美「夜桜お七」(35)

紅:MISAMO「Do not touch」(初)

白:10-FEET「第ゼロ感」(初)

特別企画 「ディズニー100周年スペシャルメドレー」

橋本環奈 浜辺美波「いつか王子様が」

大泉洋 大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)LE SSERAFIM 「アンダー・ザ・シー」

山寺宏一 櫻坂46 Stray Kids「フレンド・ライク・ミー」

生田絵梨花「ウィッシュ〜この願い〜」

紅白有志の皆さん「小さな世界」

白:Official髭男dism「Chessboard」(4)

紅:椎名林檎「サ〜さすがに諸行無常篇〜※サは〇囲み」(8)

白:ゆず「ビューティフル」(14)

特別企画:クイーン+アダム・ランバート「ドント・ストップ・ミー・ナウ」

白:三山ひろし「どんこ坂〜第7回 けん玉世界記録への道〜」(9)

白:星野源「生命体」(9)

紅:Superfly「タマシイレボリューション」(7)

紅:伊藤蘭「キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー」(初)

テレビ放送70年 特別企画 「テレビが届けた名曲たち」

ポケットビスケッツ&ブラックビスケッツ「YELLOW YELLOW HAPPY〜Timing」

薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃」

寺尾聰「ルビーの指環」

紅:Ado「唱」(初)

白:エレファントカシマシ「俺たちの明日」(2)

紅:あいみょん「愛の花」(5)

白:さだまさし「秋桜(コスモス)」(22)

紅:石川さゆり「津軽海峡・冬景色」(46)

白:藤井フミヤ(6)「TRUE LOVE」 有吉弘行×藤井フミヤ「白い雲のように」

紅:YOASOBI「アイドル」(3)

白:福山雅治「「HELLO〜想望」 紅白スペシャルメドレー」(16)

紅:MISIA「紅白スペシャル2023」(8)