¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¦£Ó£Ó¥·¥ê¡¼¥º¡Û¿¹³î¹Ô¤Ï£¶Ãå¤ÇÉüµ¢½éÇ¯¤ò½ªÎ»¡Ö£²£´Ç¯¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£³¡¡£Ó£ÇÂè£³£¸²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¡¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÀï¡¡Ê¿Èø¾»¹¸ÇÕ¡×¤Ï£³£±Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢£µ£Ò¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¿¹³î¹Ô¡Ê£´£¹¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï£¶Ãå¤Ç£²£°£²£³Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ä«¤Î±«¤Ç¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤êÈÃÁöÏ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤ÉÔÈ¯¤Ë¡Ö¾è¤ì¤Ê¤¤¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·³ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢½Ð·Þ¤¨¤¿±Ê°æÂç²ð¤é¤¬¾Ã²»¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò³°¤¹ºî¶È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÎý½¬¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÀ©¤·±Ê°æ¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£¼Ä¸¶ËÓ¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©°ã¤¦¤Ê¤¢¡×¤È´¶Ã²¡£¡ÖÇÏ¼¯¤À¤È»×¤ï¤ì¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×¤È¾Ð¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£Î©¤ÆÄ¾¤·¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¿¼¤¤¡£
¡¡Éüµ¢¤ÎÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥°¥ì¡¼¥É¤ÇÍ¥¾¡Àï¡Ê£±£²·î¡¢°ËÀªºê£Ç¶¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¥Ã¥×¡¦£¶Ãå¡Ë¤Ë¾è¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¡Êº£Àá¡Ë¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£Éüµ¢Àï¤Î£±Ãå¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡££´·î£¶Æü¡¢Àî¸ý¤Ç¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¾¡Íø¡££²£³Ç¯¤Ï£¹²óÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¤¬Éüµ¢¸å½é£Ö¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²Æ¾ì¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤¬´¨¤¤»þ´ü¤ò·Þ¤¨¥ê¥º¥à¤òÊø¤·¤¿¡£´î¤Ó¤â¶ì¤·¤ß¤âÌ£¤ï¤¤¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡£²£´Ç¯¤Ï£²·î¡¢Àî¸ý¤Ç¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤Ë½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£Ó£Ç¤â½Ð¤ë¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹¥Áö¤òÀÀ¤¦¡£¤É¤ì¤À¤±ÉÔ¿¶¤Ç¤âÀ°È÷¤Ë´À¤òÎ®¤¹¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Éüµ¢¸å½é£Ö¤â±ó¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£