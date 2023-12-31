Ë´¤Éã¤Î°ä¸À¡ÖÁ´ºâ»º¤Ï¼¡½÷¤Ø¡×¤Ë55ºÐ»Ð¡¢¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¢ª½¤Íå¾ì¤Ø¡ÄÁèÅÀ¤Ï¡í¥Á¥é¥·¤ÎÎ¢¤ò»È¤Ã¤¿°ä¸À½ñ¡É¤Ë¡ÒË¡Åª¸úÎÏ¡Ó¤¬¤¢¤ë¤«¡Ú»ÊË¡½ñ»Î¤¬²òÀâ¡Û
ÉÔÃç¤Ê»Ð¤È¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Î°äÉÊÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿É´¹ç»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦50ºÐ¡Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÎÎ¢¤«¤é¡Ö¥Á¥é¥·Î¢¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿°ä¸À¡×¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖÁ´ºâ»º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼¡½÷¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£»Ð¤Ï·ãÅÜ¤·¡¢Âç·ö²Þ¤Ë¡Ä¡Ä¡Ö¤½¤ó¤ÊÍî½ñ¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢Í¸ú¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë»Ð¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ä¸À½ñ¤ÏË¡Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê¤Î²ÃÍÛËãÎ¤ÉÛ»á¤¬»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
°äÉÊÀ°ÍýÃæ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î·ä´Ö¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¡Ö1Ëç¤Î¥Á¥é¥·¡×
·²ÇÏ¸©ºß½»¤Îº´Æ£¹î¾¼¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦88ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¤Æ®ÉÂÀ¸³è¤ÎËö¡¢ÀÂµî¡£±üÍÍ¤Î¼ÓÂå»Ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81ºÐ¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë3Ç¯Á°Â¾³¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹î¾¼¤µ¤ó¤È¼ÓÂå»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹½÷¤Î¿¿Î¤Æà¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦55ºÐ¡Ë¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æ¼Â²È¤ò½Ð¤¿¤¢¤È¡¢Ä¹¤¤¤¢¤¤¤À±óÊýÊë¤é¤·¡£°ìÊý¡¢¼¡½÷¤ÎÉ´¹ç»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦50ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Ì¤º§¤Ç¼Â²ÈÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Î¾¿Æ¤Î²ð¸î¤Ï¼Â²È¤Ë¤¤¤ëÉ´¹ç»Ò¤µ¤ó¤¬¤¹¤Ù¤Æ1¿Í¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿Î¤Æà¤µ¤ó¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤¤¤Ç¤â¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ç¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö±ó¤¯¤Æ¼êÅÁ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢·ëº§¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¼Â²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¾¯¤·¤Ï¿Æ¹§¹Ô¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿Î¤Æà¤µ¤ó¤¬¼Â²È¤Ë´é¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙ¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«ÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£
¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤¿´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¤´ÖÂÎ¤ò¹Í¤¨¡¢¹î¾¼¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÂ³¤¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï²æËý¤·¤è¤¦¤È¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤»ÐËå¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿2¿Í¡£Ìµ»ö¤Ë¹î¾¼¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤ò½ª¤¨¡¢°äÉÊÀ°Íý¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉô²°¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤âÍÂÃù¶â¤â¤¹¤Ù¤Æ¼¡½÷¤Ø¡Ä°ä¸À¤ÎÆâÍÆ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ»ÐËå¤Ï¡ÖÂç·ö²Þ¡×¤Ë
É´¹ç»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¹î¾¼¤µ¤ó¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ð¸î¥Ù¥Ã¥É¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤È¥Ø¥Ã¥É¥Ü¡¼¥É¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤¬¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤¿¤À¤Î¥Á¥é¥·¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¥Á¥é¥·¤«¡×¼Î¤Æ¤è¤¦¤È»×¤¤½¦¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢Î¢¤Ë¤Ê¤Ë¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ä¸À½ñ
°ä¸À¼Ôº´Æ£¹î¾¼¤Ï¡¢ËÜ°ä¸À½ñ¤Ë¤è¤ê¼¡¤Î¤È¤ª¤ê°ä¸À¤¹¤ë¡£
Âè1¾ò¡¡°ä¸À¼Ô¤Ï¡¢°ä¸À¼Ô¤ÎÍ¤¹¤ë²¼µ¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤ò¡¢¼¡½÷º´Æ£É´¹ç»Ò¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡£
¡Ê1¡ËÅÚÃÏ
¡¡½êºß¡¡·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¡Ä¡Ä
¡¡ÃÏÈÖ¡¡1ÈÖ1
¡¡ÃÏÌÜ¡¡ÂðÃÏ
¡¡ÃÏÀÑ¡¡100Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë
¡Ê£²¡Ë·úÊª
¡¡½êºß¡¡·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¡Ä¡Ä
¡¡²È²°ÈÖ¹æ¡¡1ÈÖ1¡¡
¡¡¼ïÎà¡¡µïÂð¡¡¹½Â¤¡¡ÌÚÂ¤2³¬·ú¡¡
¡¡¾²ÌÌÀÑ¡¡1³¬100Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2³¬100Ö
Âè2¾ò¡¡¼¡½÷º´Æ£É´¹ç»Ò¤Ë°Ê²¼¤Î°ä¸À¼ÔÌ¾µÁ¤ÎÍÂÃù¶â¤òÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¡¦»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡¡¶äºÂ»ÙÅ¹¡¡ÉáÄÌÍÂ¶â¡¡¸ýºÂÈÖ¹æ23456
ÎáÏÂ¡ûÇ¯¡û·î¡ûÆü
·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¡Ä¡Ä
°ä¸À¼Ô¡¡º´Æ£¹î¾¼¡¡㊞
¡Î¿ÞÉ½¡Ï¥Á¥é¥·¤ÎÎ¢¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿°ä¸À½ñ¥¤¥á¡¼¥¸½Ð½ê¡§É®¼ÔºîÀ®
¡Ö¤³¤ì¡¢°ä¸À½ñ¤À¡Ä¡Ä¡×É´¹ç»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¿Î¤Æà¤µ¤ó¤Ë¥Á¥é¥·¤ÎÎ¢¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÍÆ¤òÆÉ¤ó¤À¿¿Î¤Æà¤µ¤ó¤Ï¡¢·ìÁê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÍî½ñ¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢°ä¸À¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
¤½¤ì¤Þ¤ÇÀÅ¤«¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢ÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÁû¤®Î©¤Æ¤ë¿¿Î¤Æà¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»Ð¤ò¸«¤Æ¡¢É´¹ç»Ò¤µ¤ó¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÊ¢¤ËÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÝµÊ°¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢É´¹ç»Ò¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Æ¤Î²ð¸î¤â¤¼¤ó¤Ö»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬»ä¤ËÁêÂ³¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
ÂÐ¤¹¤ë¿¿Î¤Æà¤µ¤ó¤âÉé¤±¤¸¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÁ°¤â¸À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤Þ¤À¾®¤µ¤¯¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ç¼ê°ìÇÕ¤À¤·¡¢²È¤¬±ó¤¤¤ó¤À¤«¤é²ð¸î¤Ë¶¨ÎÏ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡Ì¤º§¤Î¤¢¤Ê¤¿¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤ò°Â¿´¤µ¤»¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¿Æ¹§¹Ô¤Ê¤ó¤À¤·¡¢Ä¹½÷¤Ç¤¢¤ë»ä¤Ë¤âÁêÂ³¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡ª¡×
¤³¤³¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÅÜÌÄ¤êÀ¼¤òÊ¹¤¤Ä¤±¡¢½ÇÊì¤Îµª»Ò¤µ¤ó¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È2¿Í¤È¤â¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡¡¤³¤³¤Ç¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤é¤Á¤¬ÌÀ¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë»ÊË¡½ñ»Î¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤¦¤·¤Æ¡¢µª»Ò¤µ¤ó¤Ï2¿Í¤òÏ¢¤ì¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê¤ØÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÊË¡½ñ»Î¤¬¥Á¥é¥·Î¢¤Î°ä¸À¤ò¡ÖÍ¸ú¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¥ï¥±
»ÊË¡½ñ»Î¤Ë¡Ö¥Á¥é¥·Î¢¤Î°ä¸À½ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¡Ø¼«É®¾Ú½ñ¡Ù¤Î¤¿¤á²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¸¡Ç§¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Í¸ú¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï²¼µ¤Î5ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Á´Ê¸¼«½ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¿Í¤¬½ñ¤Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È
£ºÙ¤«¤ÊÆüÉÕ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¤ºâ»º¤Î¾µ·ÑÊýË¡¤¬ÌÀ³Î¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¥½ðÌ¾Æè°õ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾åµ¤ÎÍ×·ï¤¬¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¥é¥·¤ÎÎ¢¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿°ä¸À¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¡×¤Î¥ë¡¼¥ë
Ì±Ë¡¤Ç¤Ï¡¢¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè968¾ò
1¡¥¼«É®¾Ú½ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ä¸À¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ä¸À¼Ô¤¬¡¢¤½¤ÎÁ´Ê¸¡¢ÆüÉÕµÚ¤Ó»áÌ¾¤ò¼«½ð¤·¡¢¤³¤ì¤Ë°õ¤ò²¡¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
2¡¥¼«É®¾Ú½ñÃæ¤Î²Ã½ü¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢°ä¸À¼Ô¤¬¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ò»Ø¼¨¤·¡¢¤³¤ì¤òÊÑ¹¹¤·¤¿»Ý¤òÉÕµ¤·¤ÆÆÃ¤Ë¤³¤ì¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤ÎÊÑ¹¹¤Î¾ì½ê¤Ë°õ¤ò²¡¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸úÎÏ¤òÀ¸¤¸¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢°ä¸À½ñ¤¬Í¸ú¤È¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢½ñ¤¤¤¿ËÜ¿Í¤Ë¡Ö°ä¸ÀÇ½ÎÏ¡×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ä¸ÀÇ½ÎÏ¤È¤Ï¡¢°ä¸À¤ò¤Î¤³¤¹ËÜ¿Í¤¬¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÍý²ò¡¦·èÄê¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¼«¿È¤Î»à¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤òÍý²ò¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ì±Ë¡¤Ç¤Ï¡¢°ä¸ÀÇ½ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè961¾ò
15ºÐ¤ËÃ£¤·¤¿¼Ô¤Ï¡¢°ä¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Âè963¾ò
°ä¸À¼Ô¤Ï¡¢°ä¸À¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òÍ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢15ºÐ°Ê²¼¤Î¼Ô¤¬°ä¸À¤ò¤Î¤³¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Å¥¿ì»þ¤Ë½ñ¤¤¤¿°ä¸À¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤
¤Þ¤¿¡¢Ì±Ë¡Âè963¾ò¤Ï¡¢¡Ö°ä¸ÀºîÀ®»þ¤Ë°Õ»×Ç½ÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð°ä¸ÀÇ½ÎÏ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÅ¥¿ì¤·¤¿¾õÂÖ¤ÎÃËÀ¤¬°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â°Õ»×Ç½ÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î°ä¸À½ñ¤ÏÌµ¸ú¤È¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ä¸À¼Ô¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Î¾ì¹ç¡Ä¡ÖÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¡×¤ÇÍ¸ú¡¦Ìµ¸ú¤¬°Û¤Ê¤ë
¤·¤«¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬½ñ¤¤¤¿°ä¸À½ñ¤Ï¡¢¾åµ¤Î¡Ö°Õ»×Ç½ÎÏ¡×¤ÎÌäÂê¤È¤ÏÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹âÎð¼Ô¤äÉÂ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀ©¸Â¹Ô°ÙÇ½ÎÏ¼ÔÀ©ÅÙ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢È½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¡ÖÀ©¸Â¹Ô°ÙÇ½ÎÏ¼Ô¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ©¸Â¹Ô°ÙÇ½ÎÏ¼Ô¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢¤½¤Î¾É¾õ¤Î½Å¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÀ®Ç¯Èï¸å¸«¿Í¡×¡¢¡ÖÈïÊÝº´¿Í¡×¡¢¡ÖÈïÊä½õ¿Í¡×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ©¸Â¹Ô°ÙÇ½ÎÏ¼Ô¤ÎÊ¬Îà¡äÌ¤À®Ç¯¼Ô¡Ä¡Ä18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô À®Ç¯Èï¸å¸«¿Í¡Ä¡ÄÀº¿À¾å¤Î¾ã³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤ËÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤ò·ç¤¯¾õ¶·¤Î¼Ô ÈïÊÝº´¿Í¡Ä¡ÄÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Ãø¤·¤¯ÉÔ½½Ê¬¤Ê¼Ô ÈïÊä½õ¿Í¡Ä¡ÄÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¼Ô
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÈïÊÝº´¿Í¡¦ÈïÊä½õ¿Í¤Ë³ºÅö¤·°Õ»×Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Êäº´¿Í¡¦Êä½õ¿Í¤ÎÆ±°Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â°ä¸À¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢2ÈÖÌÜ¤Î¡ÖÀ®Ç¯Èï¸å¸«¿Í¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢»öÍýÊÛ¼±Ç½ÎÏ¤ò¾ï¤Ë·ç¤¯¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ì±Ë¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈï¸å¸«¿Í¤Î°ä¸À¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè973¾ò
1¡¥À®Ç¯Èï¸å¸«¿Í¤¬»öÍý¤òÊÛ¼±¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò°ì»þ²óÉü¤·¤¿»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ä¸À¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°å»Õ2¿Í°Ê¾å¤ÎÎ©²ñ¤¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
2¡¥°ä¸À¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿°å»Õ¤Ï¡¢°ä¸À¼Ô¤¬°ä¸À¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀº¿À¾å¤Î¾ã³²¤Ë¤è¤ê»öÍý¤òÊÛ¼±¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò·ç¤¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ý¤ò°ä¸À½ñ¤ËÉÕµ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢°õ¤ò²¡¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢ÈëÌ©¾Ú½ñ¤Ë¤è¤ë°ä¸À¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÉõ»æ¤Ë¤½¤Î»Ý¤ÎµºÜ¤ò¤·¡¢½ðÌ¾¤·¡¢°õ¤ò²¡¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ãí°Õ¡ªÍ×·ï¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÖÌµ¸ú¡×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¡Ä
¹î¾¼¤µ¤ó¤Î°ä¸À½ñ¤Ï¡¢¾åµ¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¸å¡¢Í¸ú¤Ê°ä¸À½ñ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¥Á¥é¥·¤ÎÎ¢¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì±Ë¡¾å¤Îµ¬Äê¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÎ©ÇÉ¤Ê°ä¸À½ñ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍ×·ï¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÌµ¸ú¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¶¦Æ±¤Ç1ÄÌ¤Î°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç °ä¸À¼Ô¡Ê°ä¸À¤ò¤Î¤³¤¹¿Í¡Ë°Ê³°¤Î¼Ô¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç ÅÚÃÏ¡¢·úÊª¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç ¡Ö»ä¤Îºâ»º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼¡½÷¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÆâÍÆ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÇÉÔÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤äÍý²òÉÔÇ½¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯°ä¸À¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î°Õ»×¤¬ÌÀ³Î¤ËÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢É×ÉØ¤Ç1Ëç¤Î°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡Ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ö¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¡×
°ä¸À½ñ¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î»öÎã¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Ö¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¡×¡¢¡ÖÈëÌ©¾Ú½ñ°ä¸À¡×¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«Ë¡Åª¤ËÍ¸ú¤Ê°ä¸À¤òºîÀ®¤¹¤ë¼êÃÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«É®¾Ú½ñ¤Î¾ì¹ç¡¢Í×¼°¤òËþ¤¿¤µ¤ºÌµ¸ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Í×¼°¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¶Â¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ¤ÇºîÀ®¤¹¤ì¤Ð¡¢¸øÌ³°÷¤Ç¤¢¤ë¸ø¾Ú¿Í¤¬¿¦Ì³¤È¤·¤ÆºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í×¼°°ãÈ¿¤ÇÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤ÎºîÀ®¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ä¸À¤Ï¤¤¤Á¤ÉºîÀ®¤·¤¿¤¢¤ÈÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î°Õ»×¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁêÂ³¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤«¤éÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÍÛ ËãÎ¤ÉÛ
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê
ÂåÉ½»ÊË¡½ñ»Î