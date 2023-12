有名ラッパーが参加するMCバトル『RIZIN MC BATTLE 2023 “I am The Champion”』が30日、埼玉・さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナで開催された。格闘技イベント・RIZINに関連したイベントとあり、ラッパーたちが“言葉の格闘技”でバチバチの戦いを繰り広げた。

同イベントに出場するラッパーは、呂布カルマ、輪入道、梵頭、CIMA、ID、泰斗 a.k.a. 裂固、龍鬼、MC☆ニガリ a.k.a. 赤い稲妻の8人。優勝者には賞金30万円と重さ30グラムの“金の卵”が贈られる。

対戦カードは当日に発表された。ルールは8小節×4本、もしくは16小節×2本で観客が判定。1回戦は「ID VS 龍鬼」「MC☆ニガリ a.k.a. 赤い稲妻 VS 呂布カルマ」「梵頭 VS CIMA」「輪入道 VS 泰斗 a.k.a. 裂固」、準決勝は「龍鬼 VS 呂布カルマ」「CIMA VS 輪入道」で行われた。

決勝カードは「呂布カルマ VS CIMA」。このイベントの前には『RIZIN 45』の計量が行われ、その格闘家たちの姿に触発されたというCIMAが熱い思いをぶつけて見事に優勝。賞金30万円の目録のほか、を手に、ウイニングラップで会場を盛り上げ、大会を締めくくった。

併せてHideyoshi、TAKABO、JIN DOGGのライブも行われた。