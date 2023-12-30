¡Ú£Í£Ì£Â¡Û»³ËÜÍ³¿¤¬Âçºå¤Çµ¢¹ñ²ñ¸«¡ÖÇº¤ß¤ËÇº¤ó¤ÀÇ»¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£³£°Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Çà¤ªÊÌ¤ìá²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¸ÅÁã¤Ë°§»¢¤·¤¿¡££²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¹ñ¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î³ú¤ß³ú¤ß¤Ç¤·¤¿¡££¶£°ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£±£²Ç¯£³²¯£²£µ£°£°Ëü±ß¡ÊÌó£´£¶£µ²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤âÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤É¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¿´¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤·èÃÇ¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÇº¤ß¤ËÇº¤ó¤ÀÇ»¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤Ø¤Î¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤³¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¯¡ÖÌîµå³¦¤Ç¥È¥Ã¥×Áª¼ê¡£¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¡£ËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£µ®½Å¤Ê¤³¤È¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°¤«¤é¤â½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¤¡Ö¤¤¤Ä¤«ÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£¤¤¤¤ÂÐÀï¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿»þ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¡£¥×¥íÌîµå¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤â¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È½é¿´¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£¸Î¾ã¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÅÐÈÄ¤Î»þ¤âÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬À®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡££³Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤ÆÆüËÜ°ì¤â·Ð¸³¤Ç¤¤¿¡£²ù¤·¤¤·Ð¸³¤âÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤À¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤¿¡×¤È£·Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¸ÅÁã¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¡Ö¤â¤Á¤í¤óµÜ¾ë¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¼ã¤¤¤¤¤¤Áª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£½Ð¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸åÇÚ¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡ÎÉ£Ç£Í¤«¤é²ÖÂ«¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢Çï¼ê¤ÇÁ÷¤é¤ì¤¿»³ËÜ¡£¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¹ñÆâ¤òÀÊ´¬¤·¤¿ÌµÁÐ±¦ÏÓ¤¬¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÄ©¤à¡£