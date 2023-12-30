Ž¢IQ¤¬¹â¤¤¤Î¤ËÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»ÒŽ£¤Ï¤É¤³¤Ç´Ö°ã¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¿´Íý³Ø¼Ô¤¬Ž¢Áá´ü¶µ°é¤Ï¤ä¤á¤ÆŽ£¤ÈÁÊ¤¨¤ëÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢±ÝËÜÇîÌÀ¡ØÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë»Ò¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¥×¥ê¥Þ¡¼¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÃÎÇ½¤¬¹â¤¤¡áÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ï´Ö°ã¤¤
ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢¤Þ¤ºÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ï³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓ¤À¡£¤Ç¤â¡¢À®ÀÓ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Ø¤ó¤ÀÀ®²Ì¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¤â¤Î¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£À®ÀÓ¤ÎÇØ¸å¤ÇÆ¯¤¡¢¤½¤ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤Î¤¬³Ø¤ÖÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢À®ÀÓ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸µ¤Ë¤Ê¤ëÎÏ¤À¡£
ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î³Ø¤ÖÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£³Ø¤ÖÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ð¡¢³Ø¤ó¤ÀÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®ÀÓ¤â¼«Á³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆÃÎÇ½¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡£ÃÎÇ½¤Ï°äÅÁ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢º£¤µ¤é¤½¤ì¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤è¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÆó¤Ä¤Î°ÕÌ£¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ºÂè°ìÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎÇ½¤Ë°äÅÁÍ×°ø¤¬¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢ÃÎÇ½¤Ë¤Ï°äÅÁÍ×°ø¤È´Ä¶Í×°ø¤¬¤Û¤ÜÈ¾¡¹¤Î³ä¹ç¤Ç´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÃÎÇ½¤Î¸Þ³ä¤Ï°äÅÁÍ×°ø¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê¤Î¸Þ³ä¤Ï´Ä¶Í×°ø¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÂèÆó¤ÎÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎÇ½¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö³Ø¤ÖÎÏ¡×¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÊÙ¶¯¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
ÃÎÇ½¤¬¹â¤¤¤Î¤Ë³ØÎÏ¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤»Ò¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥¢¥Á¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢ÃÎÇ½¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë³ØÎÏ¤¬¹â¤¤»Ò¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥Á¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¡£ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÃÎÇ½¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¢¥Á¡¼¥Ð¡¼¤ä¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥Á¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ÃÎÇ½¤¬³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢³Ø¤ÖÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤Ç¤¢¤ë¡£³Ø¤ÖÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤ÐÀøºßÇ½ÎÏ¤ò½½Ê¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢³Ø¤ÖÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀøºßÇ½ÎÏ¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬Ëä¤â¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢³Ø¤ÖÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡¢ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡¢¥á¥¿Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¶µ²Ê½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¿·¤¿¤ÊÆâÍÆ¤ò³Ø½¬¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÊ¸¾Ï¤Î°ÕÌ£¤òÆÉ²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¼±¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ÆâÍÆ¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ³Ý¤±»»¤ò³Ø¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â¤·»»¤ò±þÍÑ¤·¡¢¸Þ¡ß»°¤Ï¸Þ¤ò»°¤ÄÂ¤¹¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÍý²ò¤¹¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸¾Ï¤òÆÉ²ò¤·¤¿¤ê´ûÂ¸¤ÎÃÎ¼±¤ò°ú¤½Ð¤·¤ÆÍÑ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÃÎÅª³èÆ°°Ê³°¤ÎÍ×°ø¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¿¼¤¯´Ø·¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇºÇ¶á¶µ°é³¦¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤À¡£
¢£¶µ°é³¦¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡×
Ï«Æ¯·ÐºÑ³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÀÓ¤Ç2000Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·ÐºÑ³Ø¼Ô¥Ø¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÍÄ»ù´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é¤Î¸ú²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÍÄ»ù´ü¤Ë¤È¤¯¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëIQ¤ÇÂ¬¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÃÎÅªÇ½ÎÏ¡Ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¤ä¤ëµ¤¤Ë¤µ¤»¤ëÎÏ¤äÇ¦ÂÑ¶¯¤¯Êª»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÎÏ¡¢½¸ÃæÎÏ¡¢²æËý¤¹¤ëÎÏ¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÎÏ¤Ê¤É¡¢³ØÎÏ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎÅªÇ½ÎÏ¤ËÄ¾ÀÜ´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥µ¥í¥ô¥§¥¤¤È¥á¥¤¥ä¡¼¤¬³µÇ°²½¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ê°ìÈÌ¤Ë¹¤á¤é¤ì¤¿¾ðÆ°ÃÎÇ½¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Î¡Ø¾ðÆ°ÃÎÇ½¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ØEQ¡¡¤³¤³¤í¤ÎÃÎÇ½»Ø¿ô¡Ù¤È¤·¤ÆËÝÌõ½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢EQ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤Ç¤âEQ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¾ðÆ°ÃÎÇ½¤¢¤ë¤¤¤ÏÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¢£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤³¤³¤í¤ÎÃÎÇ½»Ø¿ô¡×
¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ê¥´¡¼¥ë¥Þ¥ó¤ÎÀâÌÀ¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ä¤«¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¤³¤³¤í¤ÎÃÎÇ½»Ø¿ô¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÆ°µ¡¤Å¤±¡¢ºÃÀÞ¤·¤Æ¤â¤·¤Ö¤È¤¯¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤Î¤³¤È¤À¡£¾×Æ°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢²÷³Ú¤ò¤¬¤Þ¤ó¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤Î¤³¤È¤À¡£¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¤ò¤¦¤Þ¤¯À°¤¨¡¢´¶¾ð¤ÎÍð¤ì¤Ë»×¹ÍÎÏ¤òÁË³²¤µ¤ì¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¤Î¤³¤È¤À¡£Â¾¿Í¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¡¢´õË¾¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤Î¤³¤È¤À¡£¡×¡Î¥´¡¼¥ë¥Þ¥ó¡¡ÅÚ²°µþ»Ò¡ÊÌõ¡Ë¡ØEQ¡¡¤³¤³¤í¤ÎÃÎÇ½»Ø¿ô¡Ù¹ÖÃÌ¼Ò¡Ï
ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÃÎÅªÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÃÎÅªÇ½ÎÏ¤Î³«È¯¤ò½Å»ë¤·¤¿Áá´ü¶µ°é¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¿¤È¤¨°ì»þÅª¤Ë¸ú²Ì¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¤Û¤È¤ó¤É¸ú²Ì¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¢£Áá´ü¶µ°é¤Ç¤ÏÀ®ÀÓ¤Ëº¹¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤è¤êÁá¤¤»þ´ü¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤ò¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤á¹þ¤á¤Ð¡¢Í§¤À¤Á¤¬¤Þ¤À»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÆÉ¤á¤ë¤É¤³¤í¤«»ú¤¬½ñ¤±¤¿¤ê¡¢Í§¤À¤Á¤¬·×»»¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÂ¤·»»¤ä°ú¤»»¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤¤¤º¤ì¼þ°Ï¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â»ú¤òÆÉ¤ó¤À¤ê½ñ¤¤¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·×»»¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢·ë¶É¤ß¤ó¤Ê¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢º¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤è¤¤¤¬¡¢Áá¤¤»þ´ü¤«¤éÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Í·¤Ó¤ä²ÈÄí¤Î¤·¤Ä¤±¤òÄÌ¤·¤ÆÇ¦ÂÑÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¡¢²æËý¤¹¤ëÎÏ¤Ê¤É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿»Ò¤Ë³ØÎÏ¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¤±¤Ã¤·¤ÆÍÄ»ù´ü¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÃæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤¤¤¯¤éÃÎÅªÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢¤ä¤ëµ¤¤äÇ¦ÂÑÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð³ØÎÏ¤Ï¸þ¾å¤»¤º¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®ÀÓ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½ÉÂê¤ò¤ä¤Ã¤¿¤êÉü½¬¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ·ù¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤¡¢²¿¤È¤«¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÇ´¤ë»Ò¤È¡¢¤â¤¦·ù¤À¤ÈÅê¤²½Ð¤¹»Ò¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ®ÀÓ¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ä¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¢£¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¡×¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÃÎÅªÇ½ÎÏ¤¬¤¿¤È¤¨Æ±¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²æËý¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤¤¤ï¤Ð¾×Æ°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢À®ÀÓ¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ä¤¯¤Ï¤º¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²æËý¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸«¤¿¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Í§¤À¤Á¤«¤éÍ·¤Ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿Í¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤º¤Ë»î¸³¤Î½àÈ÷ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢²æËý¤¹¤ëÎÏ¤¬¼å¤±¤ì¤Ð¡¢Í¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤Æ½àÈ÷ÊÙ¶¯¤ò¤µ¤Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ëºÝ¤ÎÆ¬¤Î»È¤¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ëÍ×°ø¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹¤Î¤Ï¼«¸Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¼«¸Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤ß¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¡¦¥ß¥·¥§¥ë¤¿¤Á¤ÎËþÂÃÙ±ä²ÝÂê¤òÍÑ¤¤¤¿¼Â¸³¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¦¥Æ¥¹¥È¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¸«¤»¤Æ¡¢º£¤¹¤°¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é°ì¸Ä¤¢¤²¤ë¤¬¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬¤¤¤Ã¤¿¤óÀÊ¤ò³°¤·¤ÆÌá¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤¿¤éÆó¸Ä¤¢¤²¤ë¤È¹ð¤²¡¢ÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂÔ¤Æ¤º¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤ò»î¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤ËÍßµá½¼Â¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¤ß¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¸³¤È¸À¤¨¤ë¡£
¢£¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¦¥Æ¥¹¥È¡×¤¬¼¨¤·¤¿¶Ã¤¤Î·ë²Ì
¥ß¥·¥§¥ë¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊÝ°é±à»ù550¿Í°Ê¾å¤Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¦¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ÀÄÇ¯´ü¡¢À®¿Í½é´ü¤äÃæÇ¯´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤âÄÉÀ×Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÍÄ»ù´ü¤Ë¤è¤êÂç¤¤ÊËþÂ¤Î¤¿¤á¤ËÍßµá½¼Â¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¼Ô¤Ï¡¢10Ç¯¸å¤ÎÀÄÇ¯´ü¤Ë¤Ï¡¢ÍßµáÉÔËþ¤Ë´Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¶¯¤¤¼«À©¿´¤ò¼¨¤·¡¢Í¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ïµ¤¤¬»¶¤é¤º¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤â¼è¤êÍð¤µ¤º¤Ë·úÀßÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢20Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢Ä¹´üÅªÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢´í¸±¤ÊÌôÊª¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤º¡¢¹â³ØÎò¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢ÈîËþ»Ø¿ô¤¬Äã¤¯¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤â¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¸Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÄÉÀ×Ä´ºº¤ò¤ß¤ë¤È¡¢40Ç¯¸å¤ÎÃæÇ¯´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¹â¤¤¼«¸Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢4¡Á5ºÐ¤ÎÍÄ»ù´ü¤ËÍßµá½¼Â¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢10Ç¯¸å¤ä20Ç¯¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï40Ç¯¸å¤Î¼«¸Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ø¶È¡¦»Å»ö¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ò´Þ¤á¼Ò²ñ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢½¢³ØÁ°¤Î¼«¸Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤¬¹â¤¤¼Ô¤Û¤É¡¢10Ç¯¸å¤Ë³Ø¶ÈÅª¤Ë¤â¼Ò²ñÅª¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢30Ç¯¸å¤Ë¼ýÆþÌÌ¤Ç¤â·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¤êÌôÊª°ÍÂ¸¤äÈÈºá¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÄ»ù´ü¤ËÌá¤Ã¤Æ¼«¸Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤µ¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÍÄ»ù´ü¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¸¦µæ¤Ç¤â¡¢¼«¸Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬¤½¤Î¸å¤Î³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
±ÝËÜ ÇîÌÀ¡Ê¤¨¤Î¤â¤È¡¦ ¤Ò¤í¤¢¤¡Ë
¿´Íý³ØÇî»Î
1955Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¶µ°é¿´Íý³Ø²ÊÂ´¶È¡£Åì¼Ç»Ô¾ìÄ´ºº²Ý¶ÐÌ³¤Î¸å¡¢ÅìµþÅÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¿´Íý³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄøÃæÂà¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³ØµÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡½õ¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢MP¿Í´Ö²Ê³Ø¸¦µæ½êÂåÉ½¡¢»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø·óÇ¤¹Ö»Õ¡£¤ª¤â¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¡Ò¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¼«Ê¬¡Ó¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¡×ÉÂ¡Ù¡ÊÆü·Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¼Ò²ñ¡Ù¡Ø¼«¸Ê¼Â¸½¤È¤¤¤¦æ«¡Ù¡Ø¶µ°é¸½¾ì¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¡Ø»×¹ÍÄä»ß¤È¤¤¤¦ÉÂÍý¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¿´Íý³ØÇî»Î ±ÝËÜ ÇîÌÀ¡Ë