『劇場版 仮面ライダービルド Be The One(ビー・ザ・ワン)』(2018)のビジュアルコメンタリーが、2024年1月1日午前9時より、東映特撮 YouTube Official にて無料初配信&プレミア公開される。

卯年(2023)と辰年(2024)に関連のあるメインキャラクターが登場する、特撮ドラマ「仮面ライダービルド」の特別配信企画第2弾として配信される同作。戦争が終結した世界で「ビルド殲滅計画」が動き出し、主人公・桐生戦兎(犬飼貴丈)がかつてない窮地に追い込まれていく。

ビジュアルコメンタリーには、「ビルド」のメインキャストである高田夏帆(石動美空役)と武田航平(仮面ライダーグリス/猿渡一海役)、劇場版を手がけた上堀内佳寿也監督、プロデューサーの谷中寿成が参加。戦兎や万丈龍我(赤楚衛二)の戦いぶりを実況コメンタリーしつつ、当時の活躍を振り返る。また、視聴者参加型のお年玉プレゼント企画も用意されており、応募者の中から抽選で、高田と武田のサイン入り「ビルド」グッズなど豪華景品が当たる。

ビジュアルコメンタリーのYouTube無料配信は、2024年1月14日(日)23時59分までとなっている。(編集部・倉本拓弥)