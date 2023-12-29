ÇÓÊØ¶µ°é¤Ê¤¤ÆüËÜŽ¤»Ò¶¡¤Î26¡óŽ¢ÊØÈëµ¿¤¤Ž£¤Î¿¼¹ï
ÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌäÂê¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÊØÈë¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§polkadot¡¿PIXTA¡Ë
»Ò¤É¤â¤ÎÊØÈë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©
»Ò¤É¤â¤Î¥È¥¤¥ì¤äÇÓÝõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤äÊÝ°é±à¡¦ÍÄÃÕ±à¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÊØÈë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¤ÎÇÓÊØ»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¦¥§¥Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊØÈë¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»ùÆ¸¤¬1¡Á2³ä¤°¤é¤¤¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢É®¼Ô¤â´¶³ÐÅª¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä´ºº¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇÓÊØµÏ¿¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÊØÈë¤Î¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤¢¤ë»ùÆ¸¡Ê5¡Á9ºÐ¡Ë¤Î³ä¹ç¤Ï0.70¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢10¡Á14ºÐ¤Ï0.53¡ó¡£É®¼Ô¤é¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î³«¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï11·î10Æü¡Ê¥È¥¤¥ì¤ÎÆü¡Ë¡Á11·î19Æü¡ÊÀ¤³¦¥È¥¤¥ì¤ÎÆü¡Ë¤ò¡Ö¤¦¤ó¤Áweek ¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯¤³¤Î´ü´Ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÇÓÊØµÏ¿³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊØ¤Î¾õÂÖ¤«¤é·ò¹¯¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë
¤³¤Î³èÆ°¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇÓÊØ¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬ÊØ¤Î¾õÂÖ¤«¤é·ò¹¯¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢Æüº¢¤ÎÀ¸³è¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤ó¤Á¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¡ÊºîÀ®¡§NPOË¡¿ÍÆüËÜ¥È¥¤¥ì¸¦µæ½ê¡Ë
2023Ç¯¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸1Ëü2307¿Í¡¢Ãæ³ØÀ¸1258¿Í¤¬¤¦¤ó¤Á¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¡Ê±¦¿Þ¡Ë¤Ë7Æü´ÖµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÏ¿¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÏÇÓÊØ¤ÎÍÌµ¤ÈÊØ·Á¾õ¡¢Ä«¿©¤ÎÍÌµ¤Ç¤¹¡£ÊØ·Á¾õ¤Ï¥Ö¥ê¥¹¥È¥ëÊØ·Á¾õ¥¹¥±¡¼¥ë¤ò»²¹Í¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢½¸·×·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÇÓÊØÆü¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢1½µ´Ö¤Î¤¦¤Á2Æü°Ê²¼¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¾®»ùËýÀµ¡Ç½ÀÊØÈë¾É¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËýÀµ¡Ç½ÀÊØÈë¾É¿ÇÃÇ´ð½à¡ÊRome·¡¢4ºÐ°Ê¾å¤Î¾®»ù¡Ë¤Î¹àÌÜ¤Î1¤Ä¤Ë¡¢¡Ö1½µ´Ö¤Ë2²ó°Ê²¼¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¤ÎÇÓÊØ¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾®³ØÀ¸¤Ï9.0¡ó¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ï8.7¡ó¤Ç¤·¤¿¡Ê²¼¿Þ¡Ë¡£ÇÓÊØ²ó¿ô¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤äÂÎÄ´¤¬±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢1½µ´Ö¤Ë2Æü°Ê²¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊØÈë¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇÓÊØ¤¬2Æü°Ê²¼¤Î³ä¹ç¡Ê½ÐÅµ¡§NPOË¡¿ÍÆüËÜ¥È¥¤¥ì¸¦µæ½ê¡Ö¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÎÇÓÊØµÏ¿2023¡×¡Ë
Â³¤¤¤Æ¡¢ÊØ¤Î·Á¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤ËÇÓÊØ¤È¤¤¤¦¤È²ó¿ô¤ò°Õ¼±¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢·Á¾õ¤â¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËèÆüÇÓÊØ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ö¥ê¥¹¥È¥ëÊØ·Á¾õ¥¹¥±¡¼¥ë¡ÊÁ°½Ð¡Ö¤¦¤ó¤Á¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¡×¤Ç¾Ò²ð¡Ë¤Î1ÈÖ¤â¤·¤¯¤Ï2ÈÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊØÈë¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë2Æü¤Ë1²ó¤ÎÇÓÊØ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ëè²ó3¡Á5ÈÖ¤Î¤è¤¦¤ÊÊØ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°½Ò¤Î¿ÇÃÇ´ð½à¤Î¹àÌÜ¤Î1¤Ä¤Ë¡ÖÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹Å¤¤ÊØÄÌ¤Î´û±ý¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¡¢7Æü´Ö¤Î¤¦¤Á¹Å¤¤ÊØ¡Ê¥Ö¥ê¥¹¥È¥ëÊØ·Á¾õ¥¹¥±¡¼¥ë¤Î1ÈÖ¤Þ¤¿¤Ï2ÈÖ¡Ë¤¬2²ó°Ê¾å½Ð¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸ ¡¦À¸ÅÌ¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Å¤¤ÊØ¤¬¡Ö½µ¤Ë2²ó¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¡×»Ò¤â
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç¹Å¤¤ÊØ¤¬2²ó°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï17.8%¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç9.2%¤Ç¤·¤¿¡£
ÃË½÷¤ª¤è¤Ó³ØÇ¯ÊÌ¤ÎÆâÌõ¤ò²¼¿Þ¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î½÷»Ò¤Ç24.9%¤Ç¤·¤¿¡£³Æ³ØÇ¯¤È¤â¤Ë½÷»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½÷»Ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ç¤â1³äÄøÅÙ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹Å¤¤ÊØ¤¬2²ó°Ê¾å¤À¤Ã¤¿³ä¹ç¡Ê½ÐÅµ¡§NPOË¡¿ÍÆüËÜ¥È¥¤¥ì¸¦µæ½ê¡Ö¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÎÇÓÊØµÏ¿2023¡×¡Ë
¹Å¤¤ÊØ¤¬2²ó°Ê¾å¤À¤Ã¤¿³ä¹ç¡Ê¾®³ØÀ¸¡¢À¡¦³ØÇ¯ÊÌ¡Ë¡Ê½ÐÅµ¡§NPOË¡¿ÍÆüËÜ¥È¥¤¥ì¸¦µæ½ê¡Ö¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÎÇÓÊØµÏ¿2023¡×¡Ë
¤³¤ÎÇÓÊØµÏ¿³èÆ°¤Ï2020Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á2021Ç¯¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤ÏÆ±¤¸µÏ¿Êý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢³ÆÇ¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÇÓÊØ2Æü°Ê²¼¡×¤È¡Ö¹Å¤¤ÊØ¤¬2²ó°Ê¾å¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë»ùÆ¸¤Î³ä¹ç¤ª¤è¤Ó¡¢Î¾Êý¤Ë³ºÅö¤¹¤ë»ùÆ¸¤Î³ä¹ç¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢2021Ç¯¤Ï22.1¡ó¡¢2022Ç¯¤Ï24.7¡ó¡¢2023Ç¯¤Ï26.3¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê²¼¿Þ¡Ë¡£
3Ç¯´Ö¤Î¿ä°Ü¡Ê½ÐÅµ¡§NPOË¡¿ÍÆüËÜ¥È¥¤¥ì¸¦µæ½ê¡Ö¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÎÇÓÊØµÏ¿2023¡×¡Ë
Àè¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾®»ù´ü¤ËÊØÈë¾É¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤ä¤¤Ã¤«¤±¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢³ØÆ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÄÌ³Ø¤Î³«»Ï¤ä¡¢³Ø¹»¤Ç¤ÎÇÓÝõ¤Î²óÈò¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ç¤âÊØÈë¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»ùÆ¸¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»À¸³è¤Ë¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾®³Ø1¡Á2Ç¯À¸¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ç¤ÎÇÓÝõ¤Î²óÈò¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢³Ø¹»¥È¥¤¥ì¤ÎÏ·µà²½¤È¡¢ÇÓÊØ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º³Ø¹»¥È¥¤¥ì¤ÎÏ·µà²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢²ÈÄí¤Î¥È¥¤¥ì¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥È¥¤¥ì¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤Î¥È¥¤¥ì¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ê§¿¡¤µ¤ì¡¢µï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Å¤¤¡¦½¤¤¡¦°Å¤¤¡Ö³Ø¹»¥È¥¤¥ì¡×ÌäÂê
°ìÊý¡¢³Ø¹»¥È¥¤¥ì¤Ï¡È¸Å¤¤¡¢½¤¤¡¢°Å¤¤¡É¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤«¤éÃ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»»ÜÀß¤Ï¡¢·úÃÛ¸å25Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð²á¤·¤¿»ÜÀß¤¬ÊÝÍÌÌÀÑ¤ÎÌó8³ä¤òÀê¤á¡¢ÍÎÊØ´ïÎ¨¤Ï68.3¡ó¡Ê2023Ç¯9·î1Æü¸½ºß¡Ë¤Ç¤¹¡£Ï·µà²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢»ùÆ¸¤¬¥È¥¤¥ì¤ò²æËý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø¹»¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾®ÎÓÀ½Ìô¤È¤Î¶¦Æ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¸½¾õ¤ÇÏ·µà²½¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÏÂÊØ´ï¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÏÂÊØ´ï¤¬Â¿¤¤¡¿¤¹¤Ù¤Æ¼¾¼°¤Î¾²¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼¾¼°¤Î¾²¤¬Â¿¤¤¢¨¼¾¼°¤Î¾²¤È¤Ï¿åÀö¤¤¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î¾²¤Î¤³¤È¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¾®³Ø¹»¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÊØ´ï¤È¾²¤Î²þ½¤¤ÎÍ½Äê¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÎ¾ÊýÍ½Äê¤Ê¤·¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢78.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥¤¥ì²þ½¤Í½»»¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ëÆó¶Ë²½¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¾®³Ø¹»¤ÇÇÓÊØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¡¢µÁÌ³¶µ°é¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿©°é¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ÏÂÎ°é¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¦¤¨¤ÇÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤Î³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Ë¡ÖÇÓÝõ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÇÓÝõ¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÇÓÊØ¤Ï¡¢¿©»ö¡¢¿çÌ²¡¢±¿Æ°¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÇÓÊØ¾õ¶·¤«¤é¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤ÂçÀÚ¤Ê½¬´·¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÓÝõ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÏÃÂê¤Ë¤·¤Å¤é¤¯¡¢¤Þ¤¿Â¾¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨Êý¤ä¾ðÊó¤¬ÊÐ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÇÓÝõ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¶µ°é¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇÓÝõ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÇÓÊØµÏ¿¤Î·ë²Ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¾®»ù¤ÎÊØÈë¼£ÎÅ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃæÌîÈþÏÂ»Ò°å»Õ¡Ê¾®»ù³°²Ê°å¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÄ´ºº·ë²Ì»ñÎÁ¤è¤êÈ´¿è¡Ë¡£
¡Ö¡ÊÊØÈë¤¬ÉÂÅª¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡ËÊØÈë¾É¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÏÊØ¤ÎÀ¾õ¤ä¡¢ÇÓÊØ¤·¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÇÓÊØµÏ¿¤«¤é¤Î¿äÂ¬¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8¡Á9¡ó¡¢Â¿¤¯¸«ÀÑ¤â¤ë¤È20¡ó°Ê¾å¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê²ðÆþ¡ÊÀ¸³è½¬´·¤ÎÄ´À°¡¢ÌôºÞ¼£ÎÅ¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬É¬Í×¤ÊÊØÈë¾É¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢»ùÆ¸¤âÀ¸ÅÌ¤â¼«Ê¬¤ÎÇÓÊØ¤Î¾õ¶·¤òÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤ÊØÈë¾É¤Ç¤â¡¢¤è¤Û¤É¶¯¤¤¾É¾õ¡ÊÄË¤ß¤Ê¤É¡Ë¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼«¤éÊØÈë¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÊÙ¶¯¤Ë»Ù¾ã¤òÍè¤¹ÊØÈë
¤µ¤é¤Ë¡¢Á°½Ò¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡ÖËýÀÊØÈë¡ÊÊØÈë¾É¤¬Â³¤¯¾õÂÖ¡Ë¤ÏÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÎQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤¬¡¢Áá´ü¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÉ¾²Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÎQOL¤ò²þÁ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊØÈë¾É¤Ï»Ò¤É¤â¤¬À¼¤ò¾å¤²¤Ë¤¯¤¯¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°²½¤·¤ÆËýÀ²½¤·¡¢³Ø¹»À¸³è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë°±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊØÈë¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¡¢¸µµ¤¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤â¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
³Ø¹»¥È¥¤¥ì¤Î²þÁ±¤ÈÇÓÝõ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¤Î¼Â»Ü¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤é¤ÎSOS¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤ó¤Áweek¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é
Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é
¾®³Ø¹»¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾®ÎÓÀ½Ìô¤È¤Î¶¦Æ±Ä´ºº ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ê²ÃÆ£ ÆÆ ¡§ ÆüËÜ¥È¥¤¥ì¸¦µæ½êÂåÉ½Íý»ö¡Ë