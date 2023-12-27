°æ¾å¾°Ìï¤¬à³¬µé¤ÎÊÉá¤ËÈ¿ÏÀ¡Ö¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤â£²ÃÄÂÎ²¦¼Ô¡££Ë£Ï¤Ç¤¤¿¤é¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£°¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¡¢à³¬µé¤ÎÊÉá¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï£²£¶Æü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç£×£Â£Á¡õ£É£Â£Æ²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥¿¥Ñ¥ì¥¹¡Ê£³£±¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë¡¢£±£°¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£±Ê¬£²ÉÃ¤Ç£Ë£Ï¾¡¤Á¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»Ë¾å£²¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë£²³¬µé¤Ç¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤¿£²£·Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÂç¶¶¥¸¥à¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡ÖºòÆü¤Ï£²³¬µé£´ÃÄÂÎÀ©ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¡£¤¤¤¶¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤è¤ê¤â¡¢¹â¤¤µ»½ÑÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×£Ë£Ï¾¡¤Á¤È¤¤¤¦ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢½ªÈ×¤Ç¤Î·èÃå¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ïà³¬µé¤ÎÊÉá¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö³¬µé¤ÎÊÉ¤È¤«¡¢¶ìÀï¤·¤¿¤È¤«¤Ê¤ó¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤â£²ÃÄÂÎ²¦¼Ô¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤Ë¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤Ã¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Þ¤¢¤Þ¤¢Ìµ½ý¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤Ë¡¢£±£°£Ò¤Ç£Ë£Ï¤Ç¤¤¿¤é¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÌÌ¤Ï¸½ºß¤Î³¬µé¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯£µ·î¤´¤í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼¡Àï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡££×£Â£Ã»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬ºÇÍÎÏ¤Ç¡¢£×£Â£Á»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤¬¤ë¡£¡Ö°ìÈÖ¶¯¤¤°æ¾å¾°Ìï¤ò¸«¤»¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤ÈÏÃ¤¹à¥â¥ó¥¹¥¿¡¼á¤Ë¡¢¤«¤Ê¤¦Áê¼ê¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡£