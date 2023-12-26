あすの『今年イチバン聴いた歌』タイムテーブル公開 YOSHIKI×HYDE×SUGIZO、Travis Japan、IMP.ら出演
12月27日19時放送の『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2023〜』（日本テレビ系）より、追加出演アーティスト情報とタイムテーブルが公開された。imaseはTikTokで全世界再生回数80億超えを記録した「NIGHT DANCER」、氣志團は2001年リリースの「One Night Carnival」、BoAは2002年リリースの「VALENTI」をそれぞれ披露する。
【写真】『発表！今年イチバン聴いた歌』、NewJeans、LE SSERAFIM、IMP.ら出演アーティスト第1弾解禁
同番組は、サブスクランキングデータを元に「今年イチバン聴かれた歌」を紹介。アーティストによる生ライブをホテルニューオータニ幕張から4時間にわたり生放送する。MCは上白石萌音と日本テレビの藤井貴彦、水卜麻美両アナウンサーが務める。
タイムテーブルは以下の通り。
※時間帯ごとアーティスト名50音順に掲載（企画を除く）
※放送時刻は変更の可能性あり
【19時台】
IMP.
imase
岩崎良美
斉藤由貴
田原俊彦
Da‐iCE
Travis Japan
未唯mie
LE SSERAFIM
【20時台】
ano
Travis Japan
NiziU
NewJeans
松本梨香
Mrs. GREEN APPLE
【21時台】
上白石萌音
氣志團
キタニタツヤ
NewJeans
BoA
MISIA
LE SSERAFIM
LUNA SEA
【22時台】
三代目 J SOUL BROTHERS
SEKAI NO OWARI
Travis Japan
松任谷由実
未唯mie
YOSHIKI×XY
YOSHIKI×HYDE×SUGIZO