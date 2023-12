イマジニア株式会社は、発売中のNintendo Switch用ソフト『Fit Boxing 2 -リズム&エクササイズ-(以下、Fit Boxing 2)』について、『アイドルマスター シンデレラガールズ』の楽曲をアレンジしたBGMの追加ダウンロードコンテンツ「アイドルマスター シンデレラガールズパック」の配信を決定した。合わせて、本ダウンロードコンテンツを紹介する動画も公開となった。

【動画】『アイドルマスター シンデレラガールズ』のアイドルが登場するDLC紹介映像

本作は、人気声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながら、Joy-Conを使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲーム。

この度、本作は『アイドルマスター シンデレラガールズ』とコラボし、人気の楽曲3曲をエクササイズ向けにアレンジした「アイドルマスター シンデレラガールズパック」をBGM追加ダウンロードコンテンツとして2024年1月5日に配信することを決定。収録曲は「お願い!シンデレラ / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS」、「Yes! Party Time!! / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS」、「Nocturne / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS」で、価格は550円(税込)。

『アイドルマスター シンデレラガールズ』を遊んでいる人はもちろん、『Fit Boxing 2』プレイヤーもアイドル達の楽曲とともに、毎日の運動を新たな気持ちで楽しめる。

さらに、オトナ女子なアイドル片桐早苗、川島瑞樹、高垣楓が「Fit Boxing アンバサダー」として、また体を動かすことが好きなアイドル木場真奈美、桐野アヤ、中野有香、真鍋いつき、若林智香が「エクササイズサポーター」として期間限定でFit Boxing公式エックスに登場する、「目指せ健康体!アイドルと一緒にFit Boxing!」も開催。詳細は、Fit Boxing 公式ノートにて確認できる。

『Fit Boxing 2 -リズム&エクササイズ-』は、Nintendo Switch向けに発売中。