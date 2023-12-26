【曲順発表】『第74回NHK紅白歌合戦』、トップバッターは新しい学校のリーダーズ 大トリはMISIA
12月31日19時20分放送の『第74回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか）より、曲順が発表された。
【写真】堺雅人、吉高由里子、バカリズムらが『紅白』ゲスト審査員に！
今年の番組テーマは「ボーダレス ‐超えてつながる大みそか‐」。司会を有吉弘行、橋本環奈、浜辺美波、高瀬耕造アナウンサーが務める。
『第74回NHK紅白歌合戦』の曲順は以下の通り（アーティスト名／曲目）。
＜前半＞
新しい学校のリーダーズ／オトナブルー
JO1／NEWSmile
鈴木雅之／め組のひと
Stray Kids／CASE 143 ‐Japanese ver.‐
Perfume／FAKE IT
すとぷり／スキスキ星人
天童よしみ／道頓堀人情
キタニタツヤ／青のすみか
緑黄色社会／キャラクター
櫻坂46／Start over！
純烈／だってめぐり逢えたんだ〜NHKプラスver.〜
ano／ちゅ、多様性。
BE：FIRST／Boom Boom Back
JUJU／時の流れに身をまかせ
NiziU／Make you happy
LE SSERAFIM／UNFORGIVEN （feat. Nile Rodgers） ‐Japanese ver.‐
山内惠介／恋する街角
乃木坂46／おひとりさま天国
郷ひろみ／2億4千万の瞳〜ブレイキンSP〜
milet×MAN WITH A MISSION／コイコガレ
MAN WITH A MISSION×milet／絆ノ奇跡
SEVENTEEN／舞い落ちる花びら（Fallin’ Flower）
水森かおり／日向岬〜紅白ドミノチャレンジSP〜
【特別企画】ハマいく「ビートDEトーヒ」
大泉洋／あの空に立つ塔のように
＜後半＞
Mrs. GREEN APPLE／ダンスホール
坂本冬美／夜桜お七
MISAMO／Do not touch
10‐FEET／第ゼロ感
【特別企画】「ディズニー100周年スペシャルメドレー」
・橋本環奈、浜辺美波／いつか王子様が
・大泉洋、大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）、LE SSERAFIM／アンダー・ザ・シー
・山寺宏一、櫻坂46、Stray Kids／フレンド・ライク・ミー
・生田絵梨花／ウィッシュ〜この願い〜
・紅白有志の皆さん／小さな世界
Official髭男dism／Chessboard
椎名林檎/（サ）〜さすがに諸行無常篇〜
ゆず／ビューティフル
【特別企画】クイーン＋アダム・ランバート「ドント・ストップ・ミー・ナウ」
三山ひろし／どんこ坂〜第7回 けん玉世界記録への道〜
星野源／生命体
Superfly／タマシイレボリューション
伊藤蘭／キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー
【テレビ放送70年 特別企画】「テレビが届けた名曲たち」
・ポケットビスケッツ＆ブラックビスケッツ／YELLOW YELLOW HAPPY〜Timing
・薬師丸ひろ子／セーラー服と機関銃
・寺尾聰／ルビーの指環
Ado／唱
エレファントカシマシ／俺たちの明日
あいみょん／愛の花
さだまさし／秋桜（コスモス）
石川さゆり／津軽海峡・冬景色
藤井フミヤ／TRUE LOVE
有吉弘行×藤井フミヤ／白い雲のように
YOASOBI／アイドル
福山雅治／「HELLO〜想望」 紅白スペシャルメドレー
MISIA／紅白スペシャル2023『第74回NHK紅白歌合戦』は、NHK総合ほかにて12月31日19時20分放送。