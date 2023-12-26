NHK「紅白」曲順発表！ 大トリはMISIA「紅白スペシャル2023」 新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」で開幕し大泉洋で中〆
NHKは26日、大みそかに放送される「第74回紅白歌合戦」の曲順を発表した（アーティスト名、曲名の順で表記）。
前半
新しい学校のリーダーズ オトナブルー
JO1 NEWSmile
鈴木雅之 め組のひと
Stray Kids CASE 143 -Japanese ver.-
Perfume FAKE IT
すとぷり スキスキ星人
天童よしみ 道頓堀人情
キタニタツヤ 青のすみか
緑黄色社会 キャラクター
櫻坂46 Start over!
純烈 だってめぐり えたんだ〜NHKプラスver.〜
ano ちゅ、多様性。
BE:FIRST Boom Boom Back
JUJU 時の流れに身をまかせ
NiziU Make you happy
LE SSERAFIM UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-
山内惠介 恋する街角
乃木坂46 おひとりさま天国
郷ひろみ 2億4千万の瞳〜ブレイキンSP〜
milet × MAN WITH A MISSION コイコガレ
MAN WITH A MISSION × milet 絆ノ奇跡
SEVENTEEN 舞い落ちる花びら (Fallin’ Flower)
水森かおり 日向岬〜紅白ドミノチャレンジSP〜
＝＝＝＝特別企画＝＝＝＝
ハマいく 「ビートDEトーヒ」
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大泉洋 あの空に立つ塔のように
後半
Mrs. GREEN APPLE ダンスホール
坂本冬美 夜桜お七
MISAMO Do not touch
10-FEET 第ゼロ感
＝＝＝特別企画「ディズニー100周年スペシャルメドレー」＝＝＝
橋本環奈／浜辺美波 いつか王子様が
大泉洋／大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）／LE SSERAFIM アンダー・ザ・シー
山寺宏一／櫻坂46／Stray Kids フレンド・ライク・ミー
生田絵梨花 ウィッシュ〜この願い〜
紅白有志の皆さん 小さな世界
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Official髭男dism Chessboard
椎名林檎 （サ）〜さすがに諸行無常篇〜
ゆず ビューティフル
＝＝＝＝＝＝＝＝特別企画＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
クイーン＋アダム・ランバート ドント・ストップ・ミー・ナウ
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三山ひろし どんこ坂〜第7回 けん玉世界記録への道〜
星野源 生命体
Superfly タマシイレボリューション
伊藤蘭「キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー」
＝＝テレビ放送70年特別企画「テレビが届けた名曲たち」＝＝
ポケットビスケッツ＆ブラックビスケッツ YELLOW YELLOW HAPPY〜Timing
薬師丸ひろ子 セーラー服と機関銃
寺尾聰 ルビーの指環
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Ado 唱
エレファントカシマシ 俺たちの明日
あいみょん 愛の花
さだまさし 秋桜（コスモス）
石川さゆり 津軽海峡・冬景色
藤井フミヤ TRUE LOVE
有吉弘行×藤井フミヤ 白い雲のように
YOASOBI アイドル
福山雅治 「HELLO〜想望」紅白スペシャルメドレー
MISIA 紅白スペシャル2023