「第７４回ＮＨＫ紅白歌合戦」のキービジュアル（Ｃ）ＮＨＫ

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NHKは26日、大みそかに放送される「第74回紅白歌合戦」の曲順を発表した（アーティスト名、曲名の順で表記）。

前半

新しい学校のリーダーズ　オトナブルー

JO1　NEWSmile

鈴木雅之　め組のひと

Stray Kids　CASE 143 -Japanese ver.-

Perfume　FAKE IT

すとぷり　スキスキ星人

天童よしみ　道頓堀人情

キタニタツヤ　青のすみか

緑黄色社会　キャラクター

櫻坂46　Start over!

純烈　だってめぐり えたんだ〜NHKプラスver.〜

ano　ちゅ、多様性。

BE:FIRST　Boom Boom Back

JUJU　時の流れに身をまかせ

NiziU　Make you happy

LE SSERAFIM　UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-

山内惠介　恋する街角

乃木坂46　おひとりさま天国

郷ひろみ　2億4千万の瞳〜ブレイキンSP〜

milet × MAN WITH A MISSION　コイコガレ

MAN WITH A MISSION × milet　絆ノ奇跡

SEVENTEEN　舞い落ちる花びら (Fallin’ Flower)

水森かおり　日向岬〜紅白ドミノチャレンジSP〜

＝＝＝＝特別企画＝＝＝＝

ハマいく　「ビートDEトーヒ」

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大泉洋　あの空に立つ塔のように

後半

Mrs. GREEN APPLE　ダンスホール

坂本冬美　夜桜お七

MISAMO　Do not touch

10-FEET　第ゼロ感

＝＝＝特別企画「ディズニー100周年スペシャルメドレー」＝＝＝

橋本環奈／浜辺美波　いつか王子様が

大泉洋／大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）／LE SSERAFIM　アンダー・ザ・シー

山寺宏一／櫻坂46／Stray Kids　フレンド・ライク・ミー

生田絵梨花　ウィッシュ〜この願い〜

紅白有志の皆さん　小さな世界

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Official髭男dism　Chessboard

椎名林檎　（サ）〜さすがに諸行無常篇〜

ゆず　ビューティフル

＝＝＝＝＝＝＝＝特別企画＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

クイーン＋アダム・ランバート　ドント・ストップ・ミー・ナウ

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三山ひろし　どんこ坂〜第7回　けん玉世界記録への道〜

星野源　生命体

Superfly　タマシイレボリューション

伊藤蘭「キャンディーズ50周年　紅白SPメドレー」

＝＝テレビ放送70年特別企画「テレビが届けた名曲たち」＝＝

ポケットビスケッツ＆ブラックビスケッツ　YELLOW YELLOW HAPPY〜Timing

薬師丸ひろ子　セーラー服と機関銃

寺尾聰　ルビーの指環

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Ado　唱

エレファントカシマシ　俺たちの明日

あいみょん　愛の花

さだまさし　秋桜（コスモス）

石川さゆり　津軽海峡・冬景色

藤井フミヤ　TRUE LOVE

有吉弘行×藤井フミヤ　白い雲のように

YOASOBI　アイドル

福山雅治　「HELLO〜想望」紅白スペシャルメドレー

MISIA　紅白スペシャル2023