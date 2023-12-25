¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¥³¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹¼ç±é¥É¥é¥Þ¤¬¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Î¤Þ¤ÞÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë

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This show gave me unrelenting joy to work on. Not a single bad day. Please watch the #starz (turns out, Limited) series #shiningvale before 12/31. #wearephelps pic.twitter.com/6gyWiStLx6
- jeff astrof (@jeffastrof) December 20, 2023
Such a wonderful experience! If you haven¡Çt seen it, now you can just do a trial and watch (sadly) all the episodes. Sorry about the cliffhanger. https://t.co/FXpCEm1HuC
- Kay Reindl (@Toepick5) December 20, 2023
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¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û³¤³°¥É¥é¥Þ ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡õ¹¹¿·°ìÍ÷ | 2023Ç¯¡Á2024Ç¯¡Ú279ºîÉÊ¡Û
Code Orange!
We're going back to #ShiningVale when Season 2 premieres Friday the 13th of October!
Let's start raising our spirits with a list of potential costume options... er, I mean first look photos... (1/6) pic.twitter.com/YHOIqwP5Sr
- Shining Vale (@ShiningVale) August 15, 2023
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