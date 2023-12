永野芽郁が主演、山田裕貴らが共演する2024年1月8日スタートのドラマ『君が心をくれたから』(フジテレビ系/毎週月曜21時)の主題歌をシンガーソングライター・宇多田ヒカルが歌うことが発表された。宇多田が本枠ドラマの主題歌を書き下ろすのは、『HERO』以来23年ぶりとなる。

【写真】永野芽郁&山田裕貴、長崎・眼鏡橋で“困惑”? 『君が心をくれたから』場面写真

本作は、永野演じる主人公・逢原雨(26歳)が、山田裕貴演じる愛する男性・朝野太陽(28歳)のために自分の“心”を差し出す宿命を背負うことから始まる、“過酷な奇跡”が引き起こすファンタジーラブストーリー。作家・宇山佳佑がオリジナル脚本を担当し、『ミステリと言う勿れ』シリーズ(フジテレビ系)の制作陣が手がける。

このたび、日本を代表するシンガーソングライター・宇多田ヒカルが今作の主題歌を提供することが決定した。主題歌は、宇多田が『君が心をくれたから』のために書き下ろした新曲となる。宇多田が月9ドラマへ書き下ろし主題歌を提供するのは、『HERO』(フジテレビ系/2001年)の主題歌「Can You Keep A Secret?」以来、なんと23年ぶりとなる。(連続ドラマへ書き下ろし主題歌を提供するのは、同系にて2008年放送の『ラスト・フレンズ』の主題歌「Prisoner Of Love」以来、16年ぶり)ちなみに、『HERO』の初回放送日は、奇(く)しくも『君が心をくれたから』の初回放送日と同じ、1月8日。ちょうど23年の時を経て、ついに宇多田の歌声が月9に帰ってくる。

宇多田は、これまでも、前出の「Can You Keep A Secret?」、「花束を君に」(NHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』主題歌)、「君に夢中」(TBS系『最愛』主題歌)など、「この曲を聴けば、ドラマを思い出す!」と言えるほど、印象的な楽曲の数々で名作ドラマを彩ってきた。また、デビュー25周年を迎えた先日12月9日には、初のベストアルバム『SCIENCE FICTION』と、6年ぶりとなる全国ツアー『SCIENCE FICTION TOUR 2024』の開催を発表し、大きな話題を呼んだ。

そして、気になる主題歌のタイトル・音源は、1月8日成人の日の『君が心をくれたから』初回放送内で初解禁となる。宇多田が、“過酷な奇跡”に立ち向かう雨と太陽、2人の物語をどのような楽曲として表現したのか、初回放送を見て確かめたい。

ドラマ『君が心をくれたから』は、フジテレビ系にて2024年1月8日より毎週月曜21時放送(初回30分拡大)。