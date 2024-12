ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ぷっくりとしたミッキーモチーフがキュートな、ディズニーデザイン「あったかなめらかなクッション・座布団・長座布団カバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかなクッション・座布団・長座布団カバー」

© Disney

タイプと価格:【クッションカバー】2,790円(税込)、【座布団カバー】3,290円(税込)、【長座布団カバー】4,590円(税込)

サイズ:【クッションカバー】約45×45cm用、【座布団カバー】約55×59cm用、【長座布団カバー】約60×110cm用

品質:ポリエステル100%

ファスナー式

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

メルトロ素材を使用したミッキーモチーフデザインのクッション、座布団、長座布団カバー。

「メルトロ」は、しっとりとしてふわふわでこれまでにない肌触りが魅力のベルメゾンのファブリックシリーズです!

カバーはお手持ちのクッション類にセットして使うことができます。

カラーは、明るい印象の「ピンク」と、

落ち着いた色味であたたかみのある「ベージュ」、

シックで上品な雰囲気の「グレー」の3色展開◎

それぞれしっとりとなめらかな肌触りが魅力的です。

そして長座布団に対応しているのもうれしい☆

大きなミッキーモチーフが目をひきます。

ミッキーモチーフのアップリケにもメルトロ生地が使われ、ぷっくりと立体的に見えるのもポイント!

裏面は無地デザインに。

裏面にもメルトロ生地が使われた贅沢な仕上がりです。

さらに、さりげなく施された「ミッキーマウス」のタグがオシャレなアクセントに。

「ミッキーマウス」はスヤスヤと気持ちよさそうに眠っている姿で、見ているだけで癒されます。

クッション、座布団、長座布団の3タイプに対応しているのが魅力的。

ぷっくりとしたミッキーモチーフがキュートな、ディズニーデザイン「あったかなめらかなクッション・座布団・長座布団カバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

