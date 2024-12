ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、内側も外側もぬくぬく素材であったかな、ディズニーデザイン「足首まであったかな脱ぎ履きしやすいもこもこボアスリッパ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「足首まであったかな脱ぎ履きしやすいもこもこボアスリッパ」

© Disney

価格:1,790円(税込)

サイズ:M、L

適応サイズ:【M】約23〜25cm、【L】約25〜27cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

寒い冬場の足元の冷え対策にとことん暖かさを追求した、内側も外側もボア素材のぬくぬくスリッパ。

スムーズに脱ぎ履きができ、甲部分をしっかり包むデザインで足首まであったかです!

そして、キャラクターたちのアップリケが部分的にもこもこしていて可愛さも抜群◎

また男性用にLサイズの展開もあります。

全部で9種類のデザインがラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのスリッパ。

シックなカラーなので世代問わず使いやすそう◎

イニシャルのアップリケには星モチーフもあしらわれ、かわいいアクセントになっています。

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのスリッパ。

くすみがかったピンクがガーリーな雰囲気☆

右には頬杖をつく「ミニーマウス」の姿が、左にはロゴやお花などがあしらわれています。

ミッキーモチーフ(アイボリー)

© Disney

アイボリーを基調とした「ミッキーモチーフ」デザインのスリッパ。

もこもこのミッキーモチーフがかわいさ満点!

ところどころにカラフルなドット柄が施されているのもポイントです。

ミッキーモチーフ(ブラウン)

© Disney

ブラウンを基調とした「ミッキーモチーフ」デザインのスリッパ。

深めのカラーなのでミッキーモチーフやドット柄が映えて素敵!

ミッキーモチーフはパステル調の優しい色味で統一されています。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」のスリッパ。

左右揃えると、頬杖をついてリラックスポーズをした「くまのプーさん」の姿が完成◎

「くまのプーさん」のチャーミングな表情にも注目です。

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインのスリッパ。

片手をあげてちょこんと立っている「ベイマックス」の姿に癒されます☆

左右両方にハートのアップリケもついています。

マリー

© Disney

『おしゃれキャット』に登場する「マリー」デザインのスリッパ。

左には「マリー」のお顔のアップリケが、右にはロゴやリボンの刺繍があしらわれ、さらに白とピンクの配色が乙女ごころをくすぐります!

マイケル

© Disney

『ピーター・パン』に登場する「マイケル」デザインのスリッパ。

「マイケル」は劇中でもお馴染みのピンク色のロンパース姿で今にも空を飛びそうなポーズをしています☆

左にはカラフルなボタンなどのアップリケをオン。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのスリッパ。

右に「チップ」、左に「デール」のお顔の大きなアップリケが施されインパクト抜群!

そして「チップ」と「デール」はどんぐりモチーフのお揃いの帽子をかぶっています。

© Disney

内側までボアがたっぷりで、あったか。

履き心地も良く、寒い日のおうち時間の相棒に!

© Disney

足首までもこもこぬくぬく。

それぞれ、チェック柄のヘムで横から見てもオシャレな仕上がりになっています。

自分用にはもちろん、お誕生日のギフトにも喜ばれそう。

内側も外側もぬくぬく素材であったかな、ディズニーデザイン「足首まであったかな脱ぎ履きしやすいもこもこボアスリッパ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

The post ベイマックスやマリーなど全9種類!ベルメゾン ディズニー「足首まであったかな脱ぎ履きしやすいもこもこボアスリッパ」 appeared first on Dtimes.