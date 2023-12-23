【AFP＝時事】ウクライナ空軍のミコラ・オレシチュク（Mykola Oleshchuk）司令官は、南部で22日正午ごろ、ロシアの「スホイ34（Su-34）」戦闘爆撃機3機を撃墜したと発表した。

ウォロディミル・ゼレンスキー（Volodymyr Zelensky）大統領は同日夜の演説で、南部ヘルソン（Kherson）州でスホイ34を撃墜した兵士らに謝意を表明。

「直接手を下したのはオデーサ対空ミサイル旅団（Odesa Anti-Aircraft Missile Brigade）だが、わが空軍の戦果だ。諸君、感謝する」と述べ、「ロシア軍パイロットは、ロシアの殺人者に対するわが国の対応を肝に銘じておくべきだ。一人残らず処罰する」と付け加えた。

ロシア大統領府（クレムリン、Kremlin）はウクライナ側の主張についてコメントしていない。だが、ファイターボンバー（Fighterbomber）と名乗るロシアの軍事ブロガーは、地対空迎撃ミサイルシステム「パトリオット（Patriot）」による損失があったとの見方を示した。

別の軍事ブロガー「Voenniy Osvedomitel」チャンネルはテレグラムで、「スホイ34の損失」を報告。軍事ブロガーらは同機について、ロシア支配地域のドニエプル（Dnieper）川東岸のクリンキー（Krynky）で、ウクライナ側の橋頭堡（ほ）への滑空爆弾の投下に使用されていたと説明している。

【翻訳編集】AFPBB News

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