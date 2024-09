ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ナチュラルな風合いとカラーがおしゃれな「小さめサイズの正方形タイル表札」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/チップ&デール/くまのプーさん/ミニーマウス/ドナルドダック/ベイマックス/エイリアン」小さめサイズの正方形タイル表札

© Disney

価格:各12,900円(税込)

サイズ:幅約9.7cm、高さ約9.7cm、厚さ約9mm

カラー:ブルーグレー、ピンク、グレージュ、アイボリー

取り付け具:ミラーマット両面テープ、接着材(付属)

文字オーダー:アルファベットのみ11文字まで。アルファベットはすべて大文字、頭文字だけ大文字、すべて小文字の3種類から選択可能

※文字数によってデザインや文字のサイズが異なります

選択可能書体:レターゴシック、チョークボード

商品お届けは:申込みから約3〜4週間

※注文後のキャンセル及び不良品以外の返品・交換不可

※「エイリアン」柄はブルーグレーのみ柄の出方が異なります。

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ナチュラルな風合いとカラーがおしゃれで温かみのあるタイル表札。

コンパクトな正方形タイプなので、門柱などにも掛けやすく小さなスペースにも映えます!

また、シンプルなキャラクターのシルエットモチーフがかわいい☆

デザインは7種類、カラーは「ブルーグレー」、「ピンク」、「グレージュ」、「アイボリー」の4色から選ぶことができます。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインのタイル表札。

コロンとしたミツマルがアクセントになっています!

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのタイル表札。

ぷっくりと飛び出たお鼻が「くまのプーさん」ならでは☆

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのタイル表札。

仲良く横に並んだ「チップ」と「デール」のお顔や、ぴょこんと立っている耳がポイントです☆

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのタイル表札。

「ミニーマウス」はサイドシルエットで表現され、大きなリボンに、長いまつげがエレガントで素敵!

ドナルドダック

© Disney

「ドナルドダック」デザインのタイル表札。

特徴的な大きなくちばしがとってもチャーミング☆

頭にはトレードマークでもあるお馴染みの帽子をかぶっています。

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインのタイル表札。

コロンとした「ベイマックス」の愛くるしいお顔にほっこりと癒されます◎

エイリアン

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する「エイリアン」デザインの表札。

チャームポイントの3つ目がインパクト抜群!

そしてにっこりと笑ってご機嫌な表情をしています。

書体は、柔らかい印象のレターゴシックと、

手書き風な「チョークボード」の2種類から選べ、アルファベットのみ対応しています。

文字数は11文字まで、すべて大文字、頭文字だけ大文字、すべて小文字の3種類から選択が可能。

素材は磁気タイルで、簡単に取り付けができるのも特徴です。

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

さらに、コンパクトな正方形なのでポストユニットや二世帯住宅にもおすすめ。

どれもくすみがかった色味で、並べても統一感があります。

キャラクターのシルエットモチーフが施された、大人かわいいタイル表札。

ナチュラルな風合いとカラーがおしゃれな「小さめサイズの正方形タイル表札」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post シンプルデザインが魅力!ベルメゾン ディズニー「小さめサイズの正方形タイル表札」 appeared first on Dtimes.